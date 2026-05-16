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La cultura anime ha trasformato la sala pesi in un tentativo di rimodellare i propri muscoli prendendo ispirazione proprio dai personaggi dei manga.

NELLE orecchie non c’è la musica, ma il frastuono di una battaglia shonen che gli altri non possono sentire. È il training arc silenzioso di chi è cresciuto tra manga e anime. Per anni questi ragazzi hanno abitato corpi che erano solo contenitori di storie altrui: menti veloci imprigionate in muscoli lenti. Ma esiste un momento in cui il misticismo della carta smette di essere rifugio e diventa un comando per i nervi.

Accade sotto le luci al neon di una sala pesi anonima. Lì, la ricerca del punto di rottura in cui l’umano finisce e inizia il personaggio, può diventare un’ossessione. Ogni ripetizione è il tentativo di correggere la propria biologia, come se i contorni del corpo fossero tratti a matita su una tavola da disegno. Forzando la carne a ricalcare una forma che, fino a ieri, sembrava non appartenergli. Come se bastasse comprimere la complessità emotiva di un personaggio dentro una scheda della palestra e una luce fredda da spogliatoio.

SPIRITO MOTIVAZIONALE, COME I MANGA HANNO ISPIRATO LE GENERAZIONI

Su TikTok il lessico degli anime si è fuso con quello della self-improvement culture. La trasformazione fisica viene montata come una sequenza narrativa, con monologhi di personaggi come Bakugo (My Hero Academia), Goku (Dragon Ball) o Rock Lee (Naruto) usati come manifesti motivazionali. Discorsi che vengono sistematicamente decontestualizzati.

Nelle opere originali, quelle parole non nascono per celebrare l’ipertrofia o la definizione muscolare; parlano di resilienza, di spirito, di una lotta che avviene nel buio di una dimensione interiore. Nei reel diventano carburante estetico: il dolore perde profondità e il fallimento non è contemplato.

Il problema nasce quando la trasformazione smette di essere un’esperienza personale e diventa una condizione permanente. Nei social non esiste un vero punto di arrivo, l’algoritmo premia soltanto chi continua a scolpirsi, ad ottimizzarsi. Il risultato è una forma di insoddisfazione cronica mascherata da disciplina: il cervello assorbe immagini di spalle impossibili o vite strettissime non più come astrazioni da tavole da disegno ma come obiettivi concreti.

SALA PESI E MUSCOLI, DARE SIGNIFICATO AL PROPRIO TEMPO

In tutta questa corsa verso l’ideale, il corpo non è più un tempio da custodire, ma un nemico da sconfiggere e ridisegnare, giorno dopo giorno. In questo modo, il training arc smette di essere un semplice allenamento e diventa lo strumento per dare un significato al tempo che scorre tra i pesi; a volte come un percorso di crescita lucido, altre come una fissazione.

È qui che anime e palestra si incontrano davvero: nell’idea che il corpo non sia mai soltanto carne e organi, ma il luogo fisico in cui proviamo a riscrivere la storia che raccontiamo a noi stessi. È una sfida che continua anche quando l’unico testimone è il proprio riflesso nello specchio dello spogliatoio. Anche quando nelle cuffie l’unico rumore che rimane è ancora quello di una battaglia immaginaria.