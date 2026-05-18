UNICAL VOICE – Merchandising, Comics VS Fast Fashion

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Oggigiorno siamo abitutati ad acquistare tutto ciò di cui abbiamo bisogno con un click, anche prodotti di merchandising; quindi ci si chiede se ancora abbia un senso aspettare eventi o Comics per poter far acquisti più di nicchia.

Nel continuo scrolling su app di shopping online, riempiamo i carrelli virtuali di vestiti, ma più recentemente anche di altro. Temu, Aliexpress, Shein: siti con cataloghi di migliaia di prodotti. La festa del fast fashion e del “tanto a poco”. Recentemente queste applicazioni si sono adattate ai gusti dei molti, ampliando i propri cataloghi con prodotti, anche ufficiali, di film, anime, manga, libri e serie tv. La domanda che oggi vogliamo porci è: in un epoca in cui per acquistare prodotti di merchandising non serve più aspettare eventi come il Cosenza Comics and Games, ha senso comprare agli stand? Ci sono più risposte possibili. Abbassate i forconi e le keyblade, non stiamo inneggiando al fast fashion, vogliamo solo ragionare lucidamente sulla cosa, senza discutere dei tanti altri problemi legati a questo mondo.

La prima risposta è che sì, ha ancora senso aspettare eventi come il Cosenza Comics per acquistare prodotti merch. In eventi come questo c’è la possibilità di conoscere artigiani con cui normalmente sarebbe difficile entrare in contatto. Si possono richiedere in loco prodotti personalizzati, e spesso si può vedere l’artista all’opera.

COME IL MERCHANDISING AUMENTA L’EUFORIA PER I COMICS

Ma forse la cosa che spinge maggiormente ad acquistare al Comics, e che per questo ha ancora senso, è l’atmosfera. In queste occasioni ci mettiamo in una condizione di apertura, tendiamo ad acquistare di più rispetto al solito, proprio perché a quegli oggetti da collezione assoceremo l’evento Cosenza Comics and Games 2026, come se provassimo a cristallizzare l’evento. È l’equivalente della calamita presa in vacanza. La seconda risposta è: dipende.

Cosa stiamo andando a comprare? Il prodotto su quelle bancarelle è qualcosa di originale, oppure stiamo spendendo tanto per acquistare la stessa cosa che sui quei siti costa pochi euro? Il venditore l’ha comprato nello stesso sito di fast fashion? La risposta definitiva potrebbe quindi essere: sì, ma facendo attenzione a cosa compriamo, cercando di essere consapevoli e non lasciandoci prendere dalla frenesia dell’acquisto, questo anche quando acquistiamo dal nostro smartphone.