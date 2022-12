Cosenza, si accende l’albero: unico faro di un Natale spento

2 minuti per la lettura

COSENZA – La cerimonia di accensione dell’Albero di Natale, che si è tenuta ieri pomeriggio, rappresenta per la città di Cosenza il primo, e forse, ultimo momento di celebrazione del periodo natalizio.

L’Albero è alto 14 metri ed è stato donato al Comune di Cosenza dall’assessore regionale all’agricoltura e forestazione Gianluca Gallo, che il sindaco Franz Caruso ha ringraziato, estendendo i ringraziamenti anche al presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, in una piccola dichiarazione che ha rilasciato prima di accendere personalmente l’Albero di Natale in Piazza dei Bruzi.

La cerimonia di ieri è stata un momento solidale, e ben accolto, ma d’altra parte anche molto divisivo. La città di Cosenza risulta per molti spenta, triste e buia. Corso Mazzini, il salotto buono della città, è priva, almeno per il momento, di luci natalizie. Sono tanti a chiedere che sarebbe necessario valorizzare Cosenza e renderla più attrattiva. Il commercio, l’anima della città, può svilupparsi attirando più persone anche dai Comuni vicini. E se da una parte bisogna risparmiare, dall’altra senza investimenti è difficile favorire lo sviluppo.

Con evidente difficoltà, condizionata dalla crisi pandemica, dagli effetti della crisi energetica, ed economico-finanziaria provocata dal conflitto russo-ucraino ancora in corso, l’amministrazione comunale presenta la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale come un gesto di sensibilità istituzionale.

L’albero di Natale di Cosenza

Senza dimenticare l’assenza di fondi promessi dalla Regione Calabria, il sindaco Franz Caruso si dichiara dispiaciuto anche di non poter promettere nulla rispetto alla prospettiva di organizzare il Concerto di Capodanno, aggiungendo anche qualche commento riguardo all’amministrazione comunale che lo ha preceduto in risposta ai commenti che sono stati fatti nella mattinata di ieri. E in risposta a l’ex sindaco Mario Occhiuto che ieri aveva postato su Facebook le foto delle luminarie degli anni passati Caruso ha replicato dicendo che «la mancanza di fondi è dovuta alla gestione del Comune negli ultimi anni portata avanti proprio di Occhiuto».

Nonostante le numerose critiche, in Piazza dei Bruzi la partecipazione dei cittadini di Cosenza è stata piuttosto ampia, e il rinfresco offerto dal Bar Delizie è stato altrettanto gradito.

Alle stesse critiche il sindaco Franz Caruso risponde invitando i cittadini a ricordare che «l’accensione dell’Albero di Natale davanti al nostro Municipio ha un valore fortemente simbolico che oltre a rinverdire la tradizione legata alla festa più importante dell’anno, si carica anche di ulteriori significati, primo fra tutti il messaggio di speranza che è connesso ai valori più intrinsechi del Natale che noi, come amministrazione comunale, intendiamo ricordare e celebrare con sobrietà, senza particolari sfarzi, ma all’insegna di una ritrovata solidarietà che ci veda tutti proiettati ed uniti verso una ripresa della vita normale».