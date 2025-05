Metti un giorno in chiesa con Mimmo Lucano

4 minuti per la lettura

Il sindaco di Riace Mimmo Lucano a Rossano ha parlato di migranti e della “banalità del bene”, un appuntamento con il parlamentare europeo alla fine della messa alla chiesa del “Patire”

IN CHIESA CON MIMMO LUCANO

Esterno giorno, brilla la pietra dell’Abbazia del “Patire”, bellezza sconosciuta, angolo di incontro e meditazione sopra Rossano. In chiesa Don Mosè ha appena detto che la messa è finita, ma non si va in pace, si resta a parlare con Mimmo Lucano, seduto appena sotto l’altare. Viene subito da dirgli che il luogo rischia di sembrare improprio, lui risponde ricordando che fu quasi per caso si trovò su una spiaggia ad accogliere un barcone di curdi portato dal vento, e aveva accanto un arcivescovo trentino di nome Giancarlo Bregantini.

E altri preti ha incontrato nella vita, primo fra tutti padre Alex Zanotelli, senza chiedersi se quella affinità potesse chiamarsi fede, e non solo comunanza di obiettivi, empatia. Poi all’improvviso trova una formula “io la chiamo banalità del bene. E spesso penso che il capitalismo non può essere umano, ma gli ideali in cui crediamo noi che siamo qui dentro, senz’altro sì”.

HASSAN AL BASHIR E ALTRE STORIE A CORIGLIANO ROSSANO

Ricorda quel ragazzo che gli disse “noi siamo un popolo senza case mentre voi avete le case senza popolo”: ci sono cento, mille storie che sono passate da Riace, e non tutte finite bene. L’ultima è quella di Hassan Al Bashir, padre di cinque figli in fuga dalle guerre, processato e condannato, detenuto nel carcere di Arghillà, e poi malato terminale senza assistenza, finito a morire nella compassione del paese in collina, grazie a un medico. “Ho nominato Hassan cittadino onorario”.

Ma altre ne cita, ha perso le tracce di quel ragazzo curdo che lo aiutò nella prima campagna elettorale in paese, ora vive in Svezia. Gli anni sono passati, la moglie del maresciallo del paese non fa più lezione, ma le classi hanno sempre i colori del mondo, i bambini continuano a nascere: è una geografia particolare, mette sul mappamondo quelli che scappano dalla violenza e dall’intolleranza, confini incerti. Arrivano a Riace per strade misteriose e passaparola, visto che in paese non c’è un Sai, sistema accoglienza e integrazione, quello che una volta si chiamava Sprar. Parlano lingue strane, ogni famiglia è testimone di una guerra dimenticata, una di quelle africane che finiscono nell’oblìo e nella contabilità degli storici. Ma hanno sentito parlare di Riace, l’unico luogo al mondo dove l’arrivo di due bus di profughi palestinesi provenienti dall’Iraq fu salutato con un applauso.

E dire che Lucano qualche giorno fa è riuscito a mettere una kefiah nella mani di Mattarella, in visita al Parlamento europeo. “Non era un gesto preparato, mi è venuto spontaneo”. Il presidente ha fatto un sorriso di cortesia, poi un collaboratore ha preso il fazzoletto in consegna, prima che scoppiasse l’incidente.

La sua è una voce contro l’indifferenza. “Non dobbiamo voltarci dall’altra parte” dice. “Hanno voluto parlare di migranti solo in termini di sicurezza”. Mette insieme Salvini e Piantedosi, cita Minniti che in un tempo lontano fu suo compagno di ideali. “Le strade si sono divise, ero considerato uno pericoloso. Mi hanno allontanato dal mio paese e da mio padre, io accoglievo gli stranieri che la Milano guidata da Letizia Moratti non voleva più”. Anche nel momento più buio, ha pesato l’ostinazione, la voglia di farsi carico delle persone. “Dava fastidio questo piccolo modello, all’estero non si parlava della ‘ndrangheta ma di Riace”. Chissà in quale sgabuzzino digitale Rai è finita la fiction con Giuseppe Fiorello protagonista nel ruolo di Mimmo Lucano. “Qualcosa è rimasto, Wim Wenders per esempio”.

PREFERISCO IL MESTIERE DI SINDACO DI RIACE

E confessa di preferire il mestiere di sindaco a quello di parlamentare europeo. “Mi piace risolvere i piccoli problemi quotidiani: venite a Riace, venite al Villaggio Globale, e capirete. A Bruxelles è tutto più lento e ovattato: ma il mio voto sarà sempre e fieramente contro ogni forma di riarmo”.

E sono così un angolo di utopia questi tre giorni del Festival “Patir”, a cura di Alessandra Mazzei e dell’associazione “Rossano Purpurea”. Una pedagogista ha parlato di “educazione alla tenerezza”, un professore ha raccontato di santi che trasformano la pece in pane, di cervi che allattavano i frati. Un ex sindaco arberesh ha detto che non si sente italiano, perché ormai non conta più la comunità di origine ma quella di destinazione. C’è chi ha scelto Riace, Camini, presidi di umanità e di speranza. Si è fatto tardi, alla fine premiano Lucano, e lui, proprio come un monaco, non sembra nemmeno avere fame.