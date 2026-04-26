UNICAL VOICE – Spazi pubblici, approvata l’istanza sullo spostamento della pensilina del 17B

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Un’ulteriore miglioria per l’Unical e per i suoi spazi; il Cda ha finalmente approvato l’istanza sullo spostamento della pensilina del 17B nei pressi del quartiere Monaci.

L’Unical continua nel suo progetto nel migliorare gli spazi, attraverso l’ascolto della comunità studentesca e la messa in atto di azioni a favore di tutti. Paolo Di Cello, consigliere d’amministrazione, e il rappresentante del quartiere Monaci Filippo Palamara hanno contribuito a presentare un’istanza per lo spostamento della pensilina collocata al cubo 17B. «L’istanza, presentata il 2 aprile al Cda, è stata immediatamente accettata dal consiglio», hanno sottolineato gli studenti.

«La richiesta è partita dagli studenti che sono alloggiati presso i Monaci, poiché è uno dei punti più lontani rispetto al ponte coperto. Per non parlare di chi arriva con valigie o borsoni, incontrando serie difficoltà nel raggiungere la residenza». Attualmente, la pensilina si trova collocata tra due curve, quindi in una zona dove la visibilità è notevolmente ridotta e il rischio di sinistri non è affatto da sottovalutare.

PENSILINA DEL 17B, UN’ISTANZA CHE FACILITA LO SPOSTAMENTO

Nonostante sia adibita all’attraversamento pedonale, rimane un pericolo sia per automobilisti che per studenti. Il progetto dell’istanza si focalizza nel ricollocare la pensilina di fronte la residenza Monaci, in linea con il cubo 25B. L’obiettivo è anche quello di creare una pensilina per entrambi i lati della carreggiata. «A seguito di alcune valutazioni, ho discusso con la delegata del rettore alla mobilità, la professoressa Gabriella Mazzulla, e abbiamo constatato l’effettività di questo spostamento», ha dichiarato Di Cello. «Abbiamo interagito anche con l’ingegnere Stefano Aiello, che si occupa dell’edilizia del patrimonio immobiliare dell’Università della Calabria».

Nel prossimo consiglio d’amministrazione si approverà il progetto, che verrà elaborato dallo studio dell’ingegnere Aiello. I lavori, a seguito delle approvazioni successive, dovrebbero iniziare con il nuovo anno. L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra studenti e istituzioni universitarie, orientata al continuo miglioramento all’interno del campus. Lo spostamento della pensilina non solo risponde a esigenze pratiche, ma dimostra anche l’importanza dell’ascolto attivo degli studenti. Se approvato definitivamente, il progetto potrà contribuire a rendere gli spazi dell’Unical più funzionali e attenti alle necessità di chi li vive.