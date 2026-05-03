UNICAL VOICE – Disservizi idrici, i disagi degli studenti

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Una nuovo disservizio idrico ha colpito le residenze dell’università, il che ha causato molteplici disagi agli studenti che alloggiano nelle zone dell’Unical.

Disagi e disservizi alle residenze dell’Università della Calabria, a causa dell’interruzione del servizio idrico verificatasi alla fine dello scorso aprile. Anche la pagina social “Community Quattromiglia” ha denunciato la discontinuità del servizio all’interno dell’ateneo, sottolineando come le interruzioni si siano verificate senza alcuna comunicazione preventiva.

«Non siamo nemmeno stati avvertiti», ha dichiarato una studentessa residente nel quartiere delle Molicelle. «Ritengo che una comunicazione più tempestiva sarebbe stata utile: almeno avremmo potuto organizzarci diversamente». L’interruzione è durata circa 12 ore; successivamente il servizio è stato ripristinato, ma inizialmente con acqua di colore giallastro.

INTERRUZIONE IDRICA, IL MANCATO PREAVVISO DELLA SORICAL

Tramite un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook, Sorical S.p.A., gestore unico del servizio idrico integrato calabrese, ha informato i cittadini del disservizio in corso. Tuttavia, molti utenti hanno sottolineato come sarebbe stato più utile un preavviso, piuttosto che una comunicazione a posteriori.

Nonostante nel comunicato fosse indicato che il servizio sarebbe ripreso durante la notte, l’erogazione dell’acqua è tornata regolare solo a metà mattinata. Ciò ha aggravato ulteriormente i disagi degli studenti, incidendo negativamente sulle condizioni igieniche e sulla vita quotidiana, impedendo loro anche di svolgere attività basilari come andare in bagno o cucinare.

Molti studenti hanno dovuto arrangiarsi utilizzando bottiglie d’acqua, anche perché non si tratta della prima volta che si verifica un’interruzione del servizio idrico.

DISSERVIZIO IDRICO NELLE RESIDENZE, AVVIATA LA PETIZIONE ONLINE

Secondo quanto riportato da “Community Quattromiglia”, il presidente del Centro Comune ha avviato una petizione online con raccolta firme per chiedere interventi concreti e risposte immediate sulla situazione, ritenuta ormai insostenibile. Episodi come questo mettono in evidenza criticità che non possono essere ignorate, soprattutto in un contesto universitario che dovrebbe garantire servizi essenziali continui ed efficienti.

La gestione delle comunicazioni si conferma un elemento cruciale: informare tempestivamente gli utenti non elimina il problema, ma consente quantomeno di limitarne l’impatto sulla quotidianità. Resta dunque fondamentale che le istituzioni competenti intervengano con misure concrete, non solo per prevenire il ripetersi di simili disservizi, ma anche per ristabilire un rapporto di fiducia con la comunità studentesca e i residenti, sempre più provati da una situazione che richiede risoluzioni durature.

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