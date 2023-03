Droga, due arresti nel Cosentino

1 minuto per la lettura

COSENZA – I finanzieri del comando provinciale di Cosenza hanno sequestrato circa 3 kg di eroina e arrestato due persone di nazionalità albanese con l’accusa di traffico di stupefacenti.

Nel comune di Roseto Capo Spulico (CS), lungo la SS. 106, le fiamme gialle della Tenenza di Montegiordano hanno intimato l’alt ad un’autovettura, con a bordo i due, dimoranti, rispettivamente, a Policoro (MT) e Bari.

I finanzieri hanno eseguito un’accurata ispezione del mezzo di trasporto che ha consentito un primo rinvenimento di 1,350 kg di eroina. I successivi approfondimenti desunti dalla consultazione delle banche dati sul conto dei fermati, uno dei quali, in particolare, già gravato da numerosi specifici precedenti penali e di polizia, hanno indotto i militari a proseguire, immediatamente, le attività di servizio anche fuori regione, mediante l’esecuzione di una perquisizione domiciliare nell’abitazione di quest’ultimo, sita nel comune di Policoro (MT).

Giunta sul posto, la pattuglia delle Fiamme Gialle ha rinvenuto, abilmente occultati, ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti, nello specifico, 1,550 kg di eroina, 15 grammi di hashish e 2,400 kg di sostanza da taglio per l’eroina.

Tutta la sostanza stupefacente rinvenuta, del valore commerciale al dettaglio di oltre 200.000 euro, unitamente all’autovettura utilizzata per il trasporto, è stata sottoposta a sequestro. I due sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, ed associati alla casa circondariale di Castrovillari a disposizione della locale Procura della Repubblica.