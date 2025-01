Rapina a mano armata a Castrovillari (CS), tre arresti

2 minuti per la lettura

Tre giovani sono stati arrestati dai Carabinieri e dalla Polizia di Stato di Castrovillari per la rapina a mano armata al supermercato Pick Up

CASTROVILLARI – Arrestati tre giovani cassanesi, tra i 23 e 27 anni di cui due già conosciuti dalle forze dell’ordine. I tre giovani della città delle Terme, accusati di rapina aggravata in concorso e posti ai domiciliari, sono ritenuti responsabili della rapina a mano armata effettuata lo scorso 27 settembre ai danni del supermercato Pick Up ubicato in piazza Giovanni XXIII della città del Pollino.

I tre arresti effettuati, in un’operazione congiunta, dai carabinieri della compagnia di Castrovillari, guidata dal capitano Michelangelo Iocolo, e dagli agenti del locale commissariato di Ps, guidato dal dirigente Rocco Botta. Per l’arresto dei tre presunti rapinatori in trasferta per i militari fondamentali le certosine indagini avviate subito dopo la rapina. La sera del 27 settembre scorso, verso l’ora di chiusura, due soggetti con il voto travisati e armati di coltello fecero irruzione nel supermercato della centralissima piazza Giovanni XXIII e minacciando la cassiera, riuscirono a impossessarsi dell’intero incasso della giornata.

RAPINA A MANO ARMATA, LE INDAGINI

Sul posto intervennero i carabinieri della locale compagnia che avviarono le indagini. Le attività investigative, con il prezioso ausilio della Polizia di Stato di Castrovillari, permettevano già dopo pochissimi giorni di ricostruire compiutamente la dinamica dell’evento. E identificarne i presunti autori. L’analisi delle i delle immagini di videosorveglianza comunali e di altri esercizi commerciali presenti nella zona consentiva di immortalare la fase di arrivo dei 3 soggetti, il loro percorso tra le vie cittadine, il sopralluogo e, dopo essersi cambiati d’abito, tornare in due nella centralissima piazza Giovanni XXIII e compiere la rapina.

I due rapinatori, durante la loro fuga, abbandonaro sia gli abiti e sia il coltello che, il giorno successivo rinvenuti dagli agenti del commissariato.

Ma oltre alle accurate investigazioni, è stata determinante per l’arresto dei tre presunti rapinatori, si sostiene in una nota «la profonda conoscenza del territorio e dei soggetti d’interesse operativo da parte dei poliziotti e dei carabinieri del posto che consentiva in brevissimo tempo di riconoscere e identificare i 3 indagati.

I tre giovani cassanesi, da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, in considerazione degli elementi raccolti e in esecuzione di un’ordinanza cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, sono arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso e posti ai domiciliari.