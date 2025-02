Colpi d’arma da fuoco contro un commerciante a Cosenza

1 minuto per la lettura

Un uomo di 45anni, titolare di un negozio di sigarette elettroniche, è stato ferito con colpi di arma da fuoco al braccio a Cosenza in pieno centro città

Attimi di paura, questa mattina, martedì 4 febbraio 2025, in pieno centro a Cosenza. Un uomo di circa 50 anni, C. M., di Torano Castello, titolare di una rivendita di sigarette elettroniche su viale Trieste, è stato raggiunto da due colpi di pistola a un braccio mentre si trovava nel suo negozio.

La vittima è al momento in ospedale, dove non versa in pericolo di vita ma avrebbe perso molto sangue.

DUE I COLPI D’ARMA DA FUOCO NEL BRACCIO

Da quanto si apprende, i due colpi d’arma da fuoco – presumibilmente una pistola di piccolo calibro – gli sarebbero rimasti nel braccio. La Polizia di Stato ha avviato le indagini sul caso per risalire all’autore del gesto che, dopo aver sparato, si è dato repentinamente alla fuga. In base alle prime ricostruzioni, la vicenda sarebbe originata da una lite animata tra i due e poi degenerata. L’attenzione della Squadra Mobile è rivolta al momento verso un pregiudicato di Cosenza e gli agenti sarebbero già sulle sue tracce.