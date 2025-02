Sfruttamento della prostituzione: due arresti a Cassano Jonio

1 minuto per la lettura

Due arresti a Cassano Jonio, nel Cosentino, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Due uomini avrebbero indotto una donna a prostituirsi

Due persone sono state dunque arrestate a Cassano Ionio (Cs) dai Carabinieri per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ai danni di una ragazza del posto.

Nel dettaglio: M.R., 50enne, e di B.S., 46 enne, entrambi cassanesi. Secondo una prima ricostruzione, B.S. si sarebbe occupato di accompagnare la ragazza agli appuntamento con i clienti, mentre M.R. avrebbe intascato parte dei proventi dell’attività di meretricio, oltre a gestire e controllare l’intera attività, la quale sarebbe stata posta in essere dalle prime ore del pomeriggio fino a notte e sarebbe stata consumata in vari punti isolati del territorio cassanese.

M.R. è stato sottoposto agli arresti domiciliari, mentre B.S. è stato sottoposto al divieto di dimora nel territorio della provincia di Cosenza.