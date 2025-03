Incendio auto a Cassano, arrestato un minorenne

1 minuto per la lettura

Due arresti per l’incendio di una autovettura a Cassano allo Ionio (Cs). Le fiamme danneggiarono anche un’altra autovettura

C’è anche un ragazzo di sedici anni tra le persone arrestate dai carabinieri della Stazione di Cassano all’Ionio, in provincia di Cosenza, perché ritenute responsabili dell’incendio, e del conseguente danneggiamento, dell’auto di proprietà di un 45enne del posto, avvenuti in vico IX di via 4 Novembre l’8 febbraio scorso.

In quell’occasione, le fiamme danneggiarono irrimediabilmente anche una seconda autovettura parcheggiata nelle vicinanze e il portone di ingresso di una abitazione. Si tratta di C.C., 31 anni, e I.B.M., 16, entrambi di Cassano all’Ionio.

A disporre le misure cautelari nei loro confronti, rispettivamente il gip di Castrovillari e il gip del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro. I due indagati sono stati trasferiti l’uno nella casa circondariale di Castrovillari, l’altro accompagnato presso la Comunità ministeriale per minori di Catanzaro

L’attività investigativa svolta dai Carabinieri, coordinati dai magistrati della Procura di Castrovillari e della Procura per i Minorenni, si è estrinsecata in una serie di attività d’indagine che hanno consentito di ricostruire -a livello indiziario- la condotta dei due soggetti colpiti dal provvedimento cautelare.

Comportamenti ricostruiti a livello di elevata probabilità e che si sarebbero sostanziati, con diversi ruoli, nell’organizzazione e successiva esecuzione del delitto contestato.