Cetraro, incendio devasta mezzi di Ecologia Oggi

Un violento incendio nel deposito di Ecologia Oggi a Cetraro (CS) ha completamente distrutto numerosi compattatori. Ecologia Oggi si occupa della raccolta di rifiuti nel territorio comunale. Si ipotizza un atto di intimidazione mafiosa

Un violento rogo a Cetraro, nella notte, tra domenica 8 e lunedì 9 giugno, ha distrutto completamente numerosi mezzi della società Ecologia Oggi, almeno 9. La ditta è incaricata della raccolta rifiuti nel territorio comunale.

ECOLOGIA OGGI, A FUOCO IL DEPOSITO

Le fiamme si sono sprigionate intorno alla mezzanotte all’interno del deposito aziendale, situato nella zona della Marina, adiacente a un noto ristorante. Nel rogo sono andati distrutti nove camion compattatori su dieci, causando danni ingentissimi e preoccupazione tra i residenti, svegliati dalle esplosioni e dal denso fumo nero che ha invaso l’area. Le alte colonne di fumo erano visibili anche dal centro cittadino.

INDAGINI IN CORSO



I Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Paola e Scalea sono intervenuti rapidamente, riuscendo a domare le fiamme dopo ore di lavoro. Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia Locale e il sindaco Giuseppe Aieta, giunto per seguire da vicino l’evoluzione della situazione. Le indagini sono già in corso e non si esclude alcuna pista.

INCENDIO ECOLOGIA OGGI, SI IPOTIZZA L’INTIMIDAZIONE MAFIOSA

L’ipotesi più inquietante è quella dell’intimidazione mafiosa, un gesto mirato e organizzato per colpire un’azienda simbolo del servizio pubblico locale. La violenza e la precisione con cui è stato colpito il parco mezzi alimentano forti sospetti sulla natura dolosa dell’incendio.

L’episodio si inserisce in un contesto già teso per la città tirrenica, recentemente segnata da altri eventi di cronaca nera come l’omicidio di Pino Corallo dei giorni scorsi. La popolazione è scossa e chiede maggiore sicurezza e controllo del territorio.

ECOLOGIA OGGI: «NON CI LASCIAMO INTIMIDIRE»

«È stata per noi una notte carica di preoccupazione, il rogo che ha devastato il parco mezzi dell’azienda a Cetraro ci ha lasciati scossi e amareggiati». Si apre così una lunga nota della società Ecologia Oggi in merito all’incendio nel deposito di Cetraro.

«INACCETTABILE QUALSIASI ATTO MINACCI LA SICUREZZA DELLA CITTÀ»

«Intendiamo da subito affermare con forza, però, che non ci lasciamo in alcun modo intimidire da menti vigliacche e violente e proseguiremo con ancora più forza e determinazione nel nostro lavoro a servizio di una comunità che ci ha sempre dimostrato grande senso civico e disponibilità. Riteniamo inaccettabile qualsiasi comportamento che minacci la sicurezza e il benessere di questa splendida cittadina».

«Nonostante la gravità dell’accaduto – continuano da Ecologia Oggi – andremo avanti con orgoglio nel nostro impegno e non possiamo che augurarci che al più presto magistratura e forze dell’ordine possano fare piena luce sull’accaduto. Siamo convinti che la verità e la giustizia debbano prevalere e che ogni sforzo debba essere fatto per assicurare che i responsabili siano chiamati a rispondere delle loro azioni».

ECOLOGIA OGGI: «RINGRAZIAMO LE ISTITUZIONI»

Crediamo da sempre che la legalità sia un valore imprescindibile per la nostra azienda e ringraziamo le istituzioni tutte, e in particolare l’amministrazione comunale di Cetraro e il sindaco Giuseppe Aieta, che da subito ci sono state accanto e ci hanno manifestato solidarietà e vicinanza”.