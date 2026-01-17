Cetraro, maxi sequestro di cocaina per oltre un milione di euro: 5 arresti

2 minuti per la lettura

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Cetraro oltre cinque chili di cocaina e centomila euro, cinque persone sono state arrestate in flagranza.

CETRARO – Un casolare trasformato in un vero e proprio hub per il taglio e il confezionamento della droga è quello che hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza a Cetraro. L’operazione, condotta dai militari della Tenenza di Cetraro e della Compagnia di Paola, ha portato al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti e all’arresto di cinque persone. Durante il controllo economico del territorio, intensificato dal Comando Provinciale di Cosenza, le Fiamme Gialle hanno individuato l’immobile sospetto.

All’interno, lo scenario era inequivocabile, c’erano 5 panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 5,5 kg, 750 grammi di marijuana. C’era anche l’attrezzatura professionale per pesatura e confezionamento e oltre 100 mila euro in contanti. I soldi erano suddivisi in mazzette accuratamente impacchettate in buste sottovuoto. Poco distante dal casolare, i finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato anche un’autovettura dotata di un sofisticato doppio-fondo, progettato per trasportare la droga in modo occulto su scala locale e nazionale.

LA COCAINA SEQUESTRATA A CETRARO IMMESSA SUL MERCATO AVREBBE FRUTTATO OLTRE UN MILIONE DI EURO

Secondo le prime stime degli inquirenti, la cocaina sequestrata, una volta immessa sul mercato e suddivisa in dosi, avrebbe fruttato oltre un milione di euro. Il sequestro è avvenuto sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, diretta dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi. L’indagine lampo ha permesso di identificare e trarre in arresto in flagranza di reato cinque persone. I soggetti sono ritenuti responsabili della gestione del laboratorio. L’operazione si inserisce nella più ampia strategia della Guardia di Finanza per la tutela della salute pubblica e il contrasto ai traffici illeciti. Come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vige il principio della presunzione di innocenza: la loro colpevolezza sarà accertata solo a seguito di una sentenza definitiva di condanna.