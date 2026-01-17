Corigliano Rossano, aggrediti due poliziotti. Arrestato 46enne

2 minuti per la lettura

Due poliziotti aggrediti a Corigliano Rossano nel corso di un intervento per sedare un presunto episodio di violenza domestica, arrestato 46enne

CORIGLIANO ROSSANO – Un intervento nato per sedare un presunto episodio di violenza domestica si è trasformato in una serata di follia e violenza contro le forze dell’ordine. Nella serata del 14 gennaio, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Corigliano-Rossano hanno tratto in arresto un cittadino straniero di 46 anni, residente nell’area urbana di Corigliano, con le accuse di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

LA CHIAMATA AL 112 PER VIOLENZA DOMESTICA

Tutto è iniziato con una segnalazione al numero unico di emergenza 112 per presunti maltrattamenti in famiglia. Giunti rapidamente sul posto, i poliziotti della Squadra Volante hanno trovato in strada la compagna dell’uomo, visibilmente scossa e bisognosa di aiuto. La donna ha riferito di aver subito condotte violente, un calvario che, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe protratto nel tempo. Gli agenti si sono recati nell’abitazione per identificare il compagno, dopo aver messo la vittima in sicurezza, trasportandola in ospedale per le cure del caso. Alla vista delle divise, l’uomo è andato immediatamente in escandescenza. Nonostante i ripetuti inviti alla calma e al rispetto di un comportamento consono, il 46enne ha mantenuto un atteggiamento ostile, rifiutando inizialmente di fornire le proprie generalità e minacciando di morte gli operatori.

DUE POLIZIOTTI AGGREDITI A CORIGLIANO ROSSANO, UNO CON UN PUGNO AL VOLTO

Il momento di massima tensione si è verificato durante la consegna del documento d’identità: improvvisamente, l’uomo ha sferrato un violento pugno al volto di uno dei poliziotti. L’agente è riuscito a parare il colpo, ma nell’azione difensiva ha riportato un infortunio alla mano. Non pago, lo straniero si è scagliato contro l’altro operatore con spintoni, continuando poi a infierire contro il primo poliziotto con calci e ulteriori aggressioni fisiche. Dopo essere stato bloccato e contenuto, l’uomo è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Castrovillari, sottoposto ai domiciliari.

L’ARRESTO DEL 46ENNE

Nel pomeriggio del 16 gennaio, durante il processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e condannato il 46enne alla pena di un anno di reclusione (con pena sospesa). L’episodio rimarca ancora una volta la fermezza delle autorità nel contrastare i reati legati al cosiddetto “Codice Rosso” a tutela delle vittime vulnerabili, nonché la gravità delle aggressioni dirette a chi, ogni giorno, lavora per garantire la sicurezza della cittadinanza. Resta ferma la presunzione di innocenza dell’indagato fino a eventuale sentenza irrevocabile.