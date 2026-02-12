Cosenza, cinque arresti per traffico di droga

1 minuto per la lettura

Cinque arresti da parte della Polizia di Stato per traffico di droga, indagini avviate tra il 2023 e il 2024 a Marano Principato in provincia di Cosenza.

COSENZA – Nelle prime ore del 12 febbraio 2026, la Polizia di Stato, con la direzione ed il coordinamento della Dda di Catanzaro, diretta dal Procuratore Capo Salvatore Curcio, ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Gip del Tribunale di Catanzaro.

Si tratta dell’epilogo di un’articolata e complessa indagine della Squadra Mobile di Cosenza con presidi di natura tecnica e accertamenti di carattere tradizionale. Le indagini evidenziano la sussistenza, nel periodo tra il dicembre dell’anno 2023 e sino allo stesso periodo dell’anno successivo, nel comune di Marano Principato (Cosenza), di una presunta associazione con il fine del traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e il relativo spaccio nel comune cosentino e in aree urbane circostanti.

Nel corso delle investigazioni il sequestro di 6 chili di hashish, oltre 1 chilo di marijuana e circa 500 grammi di cocaina. Focus anche sulla documentazione di oltre 50 episodi di spaccio al dettaglio, con l’arresto in flagranza di reato di altri 2 soggetti. Gli arrestati gravitano in contesti mafiosi cosentini. L’operazione del 12 febbraio 2026 della Polizia di Stato ha dunque assesto un duro colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti nell’area urbana di Cosenza e nel suo hinterland.