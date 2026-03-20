Cosenza, rapina a “Splendidi & Splendenti”: un arresto – VIDEO

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Rapina a Cosenza nell’attività commerciale “Splendidi & Splendenti”, un arresto in flagranza da parte della Polizia

COSENZA – Personale della Polizia di Stato di Cosenza, nell’ambito dei servizi operativi svolti sul territorio dagli agenti della sezione “Antirapina” della Squadra Mobile, lo scorso 14 marzo, ha arrestato, a Cosenza, un soggetto beccato proprio stava uscendo dal negozio appena rapinato e quindi individuato nella flagranza del reato di rapina.

In particolare, la rapina si è verificata ai danni dell’attività commerciale “Splendidi & Splendenti” nei pressi del centro commerciale “2 Fiumi” di Cosenza. Il personale della Polizia ha bloccato l’uomo mentre tentava di uscire dall’esercizio commerciale subito dopo aver sottratto l’incasso, e ha proceduto al suo arresto in flagranza di reato.

La Procura della Repubblica di Cosenza, ha richiesto la convalida dell’arresto e l’applicazione di misura cautelare personale, e il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Cosenza, lo scorso 18 marzo 2026, ha adottato la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il procedimento per l’ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari.