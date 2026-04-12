Montalto, bomba carta esplode in un un palazzo

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Una bomba carta è esplosa in un palazzo di via Manzoni a Taverna di Montalto Uffugo, danni allo stabile ma nessun ferito.

MONTALTO (COSENZA) – Un boato fragoroso, il panico improvviso e lo sgomento di un’intera comunità. Inizia così il racconto di una notte di tensione a Taverna di Montalto Uffugo, dove un episodio inquietante ha ulteriormente innalzato il livello di allerta tra i cittadini, già scossi dai recenti fatti di cronaca di cui abbiamo dato conto nei giorni scorsi. Intorno alle 2:30 della notte tra venerdì e sabato, una potente esplosione ha squarciato il silenzio di via Manzoni.

La deflagrazione ha fatto sobbalzare nel sonno non solo gli inquilini dello stabile colpito, ma gran parte dei residenti del quartiere.

LE INDAGINI DEI CARABINIERI

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Montalto Uffugo e della Compagnia di Rende per i rilievi del caso e l’avvio delle indagini. L’esplosione, per fortuna, non ha causato feriti, ma i danni materiali sono ingenti. L’ordigno – le cui caratteristiche tecniche sono ancora al vaglio degli inquirenti – è stato posizionato su un pianerottolo, danneggiando gravemente i portoncini d’ingresso di due appartamenti.

La forza d’urto è stata tale da colpire anche il solaio, provocando il distacco di alcune pignatte dal soffitto. Il clima di tensione a Montalto Uffugo inizia a farsi sentire pesantemente e la comunità si interroga. Non si è trattato di un atto dimostrativo minore: la portata della deflagrazione conferma la gravità dell’accaduto. L’episodio ferisce profondamente l’immagine di quella che, fino a poco tempo fa, veniva considerata un’ “isola felice”.

Oggi, Montalto Uffugo tutta si riscopre vulnerabile e costretta a fare i conti con un’inquietudine sempre più tangibile. Fatti di cronaca accadono ovunque ma sembra che ultimamente ci sia un’accelerazione. Come dimenticare le cartucce lasciate su un auto dei servizi sociali e davanti alla chiesa di Settimo di Montalto? E poi c’è lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo Shaboo e i furti nelle abitazioni.

L’ALLARME PER LA SICUREZZA A MONTALTO

La questione sicurezza è diventato il primo problema per la cittadinanza. Nelle scorse settimane si è riunita la commissione consiliare speciale che evidenziava la l’urgenza di rafforzare il coordinamento operativo tra le forze dell’ordine, migliorare lo scambio di informazioni tra gli enti competenti e individuare strategie mirate per le aree maggiormente esposte a rischio. La stessa commissione rendeva noto che nei giorni a venire sarebbe stato avviato un confronto con le autorità competenti “per dare seguito alle richieste emerse e individuare soluzioni concrete, compatibilmente con i vincoli esistenti».

«L’obiettivo comune – è stato evidenziato – resta quello di garantire maggiore sicurezza e tranquillità alla cittadinanza attraverso un’azione condivisa e responsabile».