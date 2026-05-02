Cetraro, maxi sequestro di droga sulla Statale 18, fermato corriere

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Blitz della Guardia di Finanza a Cetraro: scoperti 8 kg di hashish nascosti in un’auto. Arrestato un corriere, tre persone denunciate. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 100 mila euro, alimentando lo spaccio tra Calabria e resto d’Italia.

CETRARO (COSENZA) – Viaggiava lungo la Statale 18 con oltre 8 chili di hashish nascosti in un vano segreto dell’auto, fermato dai finanzieri prima che potesse raggiungere la sua destinazione.

CETRARO, FERMATO CORRIERE DELLA DROGA CON 8 CHILI DI HASHISH

Il blitz è scattato nel territorio di Cetraro, dove i militari della Tenenza di Scalea e di Cetraro, impegnati in controlli mirati lungo una delle arterie più trafficate della costa tirrenica, hanno individuato un’auto sospetta. Il veicolo, secondo quanto ricostruito, era supportato da altre due macchine con il compito di “scortare” il carico.

SUL MERCATO LA DROGA AVREBBE FRUTTATO OLTRE 100MILA EURO

Durante la perquisizione, i finanzieri hanno scoperto oltre 8 chilogrammi di hashish, suddivisi in 80 panetti e nascosti in un comparto appositamente modificato. Se immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 100 mila euro, alimentando lo spaccio tra Calabria e resto d’Italia.

Il corriere arrestato in flagranza, mentre altre tre persone denunciate a piede libero. L’operazione è coordinata dalla Procura di Paola, guidata dal procuratore capo Domenico Fiordalisi.

Ancora una volta la Statale 18 si conferma crocevia del traffico di stupefacenti, con controlli sempre più serrati da parte delle forze dell’ordine per contrastare il fenomeno.