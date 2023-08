Arbusti alti 3 metri e coltivazioni in cortile, scoperte tre piantagioni di canapa nel Cosentino

1 minuto per la lettura

Scoperte, nel Cosentino, tre piantagioni di canapa. Una in pieno centro ad Amantea e altre due, per un totale di 2300 arbusti alti fino a 3 metri, a San Lucido a Certaro.

Stava concimando le piante che coltivava in cortile, all’interno della sua abitazione in centro ad Amantea quando è stato sorpreso dai carabinieri.

Sono 540 gli arbusti di canapa che i militari della Stazione di Amantea hanno trovato e sequestrato. Venivano coltivati in vasi di plastica e cemento, in cortile. In casa i Carabinieri hanno trovato alcuni ramoscelli già in fase di essiccazione e buste di cellophane contenenti modiche quantità di sostanza. Il tutto è stato sottoposto a sequestro per le successive analisi. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Paola.

Distrutte due piantagioni di canapa a San Lucido e Cetraro

Nei giorni scorsi, invece, erano state scoperte sempre nel Cosentino altre due piantagioni di canapa, più precisamente, i Carabinieri della Compagnia di Paola con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, capaci di infiltrarsi nelle aree più impervie e celate del territorio, coordinati dal Procuratore facente funzione della Procura della Repubblica di Paola Dott. Ernesto Sassano, avevano rinvenuto le piantagioni nei comuni di San Lucido e Cetraro.

Le piantagioni, composte complessivamente da oltre 2.300 arbusti alti fino a 3 metri, avrebbero potuto produrre decine di kili di marijuana.

La distruzione è avvenuta sotto la supervisione dei Vigili del Fuoco per evitare il pericolo di incendi boschivi. Sono in corso accertamenti a tutto tondo volti all’individuazione degli autori.