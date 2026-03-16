Maltempo, scuole chiuse a Corigliano Rossano

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Il sindaco Stasi in via precauzionale a causa dell’allerta arancione ha deciso: scuole chiuse a Corigliano Rossano per il 17 marzo 2026

CORIGLIANO ROSSANO – L’allerta arancione è prevista sul versante jonico anche per il 17 marzo 2026. Sempre restio a chiudere le scuole questa volta il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, ha deciso di sospendere per le attività didattiche. «Potrebbero verificarsi picchi di perturbazione proprio negli orari di ingresso e uscita dagli istituti scolastici» spiega il sindaco.

La Protezione Civile regionale alle 16.20 ha diramato il bollettino n. 95 sull’allerta meteo che interesserà tutta la Calabria per la giornata del 17 marzo 2026, in concomitanza di una riunione operativa con i componenti il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile.

«Come noto in situazioni del genere le attività didattiche non vengono sospese ma a differenza di lunedì mattina, le previsioni per martedì mattina e pomeriggio, considerando il tempo pieno, non sono univoche – dichiara il sindaco Flavio Stasi – Secondo alcuni modelli potrebbero verificarsi picchi di perturbazione proprio negli orari critici in corrispondenza con l’ingresso e l’uscita dagli istituti scolastici».

IN VIA PRECAUZIONALE PER IL 17 MARZO SOSPESE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

«Per queste ragioni, in via del tutto precauzionale, per domani saranno sospese le attività didattiche nel territorio comunale: una scelta che come sapete non prendo mai a cuor leggero, anche perché le perturbazioni dureranno fino a Giovedì. Si tratta di una scelta finalizzata ed evitare eventuali pericoli e criticità durante le ore critiche».

«Due precisazioni. – continua il primo cittadino – La prima: anche se le perturbazioni dureranno giorni, la sospensione delle attività didattiche riguarda solo domani. Quasi certamente mercoledì non sarà necessario sospendere le attività didattiche, essendo prevista pioggia costante ma debole».

CONTROLLARE LA CIRCOLAZIONE NEI MOMENTI DI PICCO DELLA PERTURBAZIONE

«La seconda: – spiega Stasi – come sempre è una sospensione dell’attività didattica, non la chiusura delle scuole. Questo perché è una misura che mitiga la circolazione nei momenti di picco evitando spostamenti di ragazzi e famiglie, mentre le scuole restano sicure al pari di tutti gli altri uffici pubblici. È una differenza sostanziale, che non piace a tutti ma equa e ponderata».

Da qui l’avvenuta firma, da parte del sindaco Flavio Stasi, dell’ordinanza di sospensione delle attività didattiche che è in corso di notifica a tutti gli enti preposti. La sospensione non riguarda gli asili nido. Il Centro Operativo Comunale resterà operativo per tutta la notte monitorando torrenti, viabilità ed impianti. Il numero per le segnalazioni riguardanti l’emergenza è 0983/5491651.