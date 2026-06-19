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Qs Ranking, l’Unical scala posizioni. È l’unico ateneo calabrese che rientra nella classifica internazionale. Nell’edizione per il 2027 sale nella fascia 851-900.

L’Università della Calabria scala posizioni nel QS World University Rankings, una delle classifiche universitarie più consultate al mondo. Tra migliaia di università presenti sul pianeta, il ranking di Qs ne prende in considerazione solo 1.500. Di queste, 47 sono le italiane che entrano nella classifica per il 2027 e l’Unical, presente dal 2020, è l’unico ateneo calabrese. Nella passata edizione l’Università della Calabria si era posizionata nella fascia 951/1000, quest’anno sale nella fascia 851/900. Il QS World University Rankings è costruito combinando diversi indicatori ponderati che misurano qualità accademica, reputazione e internazionalizzazione degli atenei. I principali criteri sono la reputazione accademica, la reputazione presso i datori di lavoro, il rapporto docenti/studenti, l’impatto scientifico misurato attraverso le citazioni per docenti, oltre a indicatori su internazionalizzazione, reti di ricerca, occupabilità dei laureati e sostenibilità.

QS RANKING: I PARAMETRI DI VALUTAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DELL’UNICAL

Ogni università ottiene un punteggio complessivo sulla base di questi parametri e viene poi collocata in una graduatoria globale: la posizione finale dipende quindi dalla performance relativa rispetto agli altri atenei censiti. L’Unical nel corso dell’ultimo anno ha migliorato i suoi punteggi per quasi tutti i parametri. Fatta eccezione per alcuni indicatori legati alle relazioni internazionali, per il resto migliorano i punteggi legati alla ricerca (citazioni per docente e reputazione), occupabilità (in particolare l’employer reputation), la sostenibilità.

IL PANORAMA ACCADEMICO NAZIONALE E I VERTICI MONDIALI DEL RANKING

Positiva nel complesso la performance del sistema universitario nazionale: l’Italia è l’unico grande Paese europeo con più atenei in crescita nel ranking che in calo. Al primo posto tra le italiane c’è il Politecnico di Milano che raggiunge l’87mo posto mondiale ed è il suo miglior piazzamento. A livello internazionale sono gli Stati Uniti a dominare la classifica con nove atenei tra i primi venti. In testa al ranking troviamo il Mit. Seguono l’Imperiale college di Londra e l’Università di Stanford, poi Oxford, Harvard, Cambridge.