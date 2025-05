Comunali, l’affluenza alle urne alle ore 12 nella provincia di Cosenza

1 minuto per la lettura

I dati sull’affluenza alle urne per le elezioni comunali rilevati nella provincia di Cosenza alle ore 12 a Rende, Paola, Cetraro, Cassano e Scalea

Alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025, si vota in cinque importanti comuni della provincia di Cosenza: Rende, Paola, Cassano all’Ionio, Cetraro e Scalea. Il primo dato ufficiale sull’affluenza, rilevato alle ore 12 di domenica 25 maggio, segnala che a Rende, il comune più popoloso tra quelli chiamati al voto, ha votato il 15,48 per cento degli aventi diritto, contro il 20,88 per cento registrato alla stessa ora nel 2019. Situazione simile negli altri quattro Comuni.

Cassano all’Ionio: affluenza al 11,91 per cento, in calo rispetto al 14, 45 per cento delle scorse comunali.

Paola: affluenza al 15,42 per cento, rispetto al 18,40 per cento delle precedenti elezioni.

Cetraro: affluenza al 10,68 per cento, contro il 12,09 per cento dell’ultima tornata elettorale.

⁠Scalea: affluenza al 12,67 per cento, contro il 13,61 per cento dell’ultima tornata elettorale.