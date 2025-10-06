Elezioni in Calabria: Vincenzo Cretella a 104 anni non salta il voto

1 minuto per la lettura

Nella sezione n. 49 del seggio di Cosenza, anche Vincenzo Cretella di 104 anni si è recato al seggio ad esprimere il suo voto per le regionali in Calabria.

COSENZA – L’età non è un ostacolo per la democrazia. Ne è la prova vivente il signor Vincenzo Cretella, un ex docente di Carolei che, alla veneranda età di 104 anni (è nato nel 1921), si è recato ieri mattina, 5 ottobre 2025, al seggio per esercitare il suo diritto di voto in occasione delle elezioni regionali in Calabria. L’uomo, lucido e determinato, è uscito di casa per raggiungere la sezione n. 49 di via Misasi, all’interno della Scuola elementare “C. Alvaro” di Cosenza. Giunto al seggio, Vincenzo Cretella è stato salutato con grande affetto dal presidente e dagli altri componenti, che hanno voluto onorare la sua dedizione civica. Ex insegnante, ha dedicato molti anni della sua vita alla docenza nel comune di Carolei, e oggi continua a dare un esempio di partecipazione attiva alla vita democratica.