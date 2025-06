2 minuti per la lettura

Calabrese di Aiello, Maria Voce aveva 87 anni. È stata alla guida del movimento ecclesiale dei Focolari dall’assemblea generale del 2008 fino all’inizio del 2021

Maria Voce, la prima presidente del Movimento dei Focolari dopo la fondatrice Chiara Lubich, è morta all’età di 87 anni a Rocca di Papa (Roma), dove si trova il Centro internazionale dei Focolari e proprio qui lunedì prossimo, 23 giugno, alle 15, si terranno i funerali. È stata alla guida del movimento ecclesiale dall’assemblea generale del 2008 fino all’inizio del 2021.

LA VITA DI MARIA VOCE



Nata ad Aiello Calabro (Cosenza) il 16 luglio 1937, prima di sette figli, da padre medico e madre casalinga, mentre frequenta la facoltà di giurisprudenza a Roma Maria Voce rimane affascinata dalla testimonianza di alcuni colleghi appartenenti al movimento dei Focolari e inizia a viverne lo spirito. A 26 anni avverte la chiamata di Dio a seguirlo e lascia una promettente carriera: è il primo avvocato donna del foro di Cosenza.

PRIMO AVVOCATO DEL FORO DI COSENZA

Dopo 8 anni nei focolari della Sicilia, per altri 6 fa parte della segreteria personale di Chiara Lubich. Nei successivi dieci anni è ad Istanbul. Intreccia rapporti ecumenici con l’allora Patriarca di Costantinopoli Demetrio I e l’attuale Patriarca Bartolomeo I. er i suoi studi di teologia e di diritto canonico, dal 1995 al 2008 è membro della Scuola Abbà. Dal 2002 collabora con Lubich per l’aggiornamento degli Statuti generali del movimento fino all’approvazione delle modifiche nel 2007.

MARIA VOCE E I VIAGGI NEL MONDO



Come presidente viaggia in molte nazioni dei cinque continenti per incontrare le comunità del movimento. Nell’ottobre 2008 partecipa al Sinodo dei Vescovi su “La Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa” e nell’ottobre 2012 a quello su “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana”. È nominata dalla Santa Sede vice Gran cancelliere dell’Istituto Universitario Sophia. Nel 2009 Benedetto XVI la nomina consultrice del Pontificio Consiglio per i Laici e nel 2011 consultrice del Pontificio Consiglio per la promozione della Nuova Evangelizzazione.

I LIBRI PUBBLICATI

Per i tipi dell’editrice Città Nuova esce nel 2012 il libro-intervista “La scommessa di Emmaus. Cosa fanno e cosa pensano i focolarini dopo Chiara Lubich”. Il 13 settembre 2013 ha la prima udienza privata con papa Francesco che incoraggia il lavoro e l’impegno dei focolari, in particolare in campo ecumenico ed interreligioso. Il 7 dicembre 2013, nel 70º della fondazione del movimento e trascorso il periodo canonico di cinque anni dalla morte di Chiara Lubich, presenta al vescovo di Frascati Raffaello Martinelli, la richiesta formale di avvio della causa di beatificazione e canonizzazione della fondatrice, che viene poi aperta il 27 gennaio 2015.