Morte Ilaria Mirabelli, Molinari potrebbe reiterare il reato

2 minuti per la lettura

Mario Molinari, compagno di Ilaria Mirabelli, morta in un incidente a Lorica, è stato lungamente sentito dalle pm della Procura di Cosenza, Donata e Farro

Potrebbe reiterare il reato. Per questo le pm della Procura di Cosenza Donato e Farro, hanno chiesto l’arresto di Mario Molinari per omicidio stradale. Toccherà ora al gip Letizia Benigno decidere se l’uomo che era alla guida della Volkswagen up il 25 agosto scorso, sulla quale Ilaria Mirabelli è morta in seguito a un rocambolesco incidente nei pressi di Lorica, dovrà finire in carcere.

MARIO MOLINARI HA FORNITO LA SUA VERITÀ SUI FATTI



L’uomo è stato lungamente sentito e ha fornito la sua verità sui fatti, verità ampiamente smentita dai risultati delle perizie tecniche che hanno dimostrato come quel giorno, alla guida dell’auto di proprietà del padre, ci fosse proprio lui.

Determinante – e lo sottolinea più volte il legale della famiglia Mirabelli, Guido Siciliano, – sarebbe stata la prova effettuata da Alessia, la sorella di Ilaria, che entrata in quell’auto e messasi al posto del guidatore, sarebbe arrivata appena ai pedali, nonostante il suo piede è di tre numeri più grande rispetto a quello della sorella. E c’è dell’altro e non di poco conto. Una testimone che non si è mai fatta avanti, nell’immediatezza dell’incidente avrebbe riferito a un soccorritore che quella macchina prima dell’impatto, avrebbe invaso la corsia sulla quale lei stava transitando e per un soffio non si é trovata coinvolta in uno scontro frontale. L’auto ha poi continuato la sua folle corsa fino al ribaltamento che é costata la vita alla povera Ilaria.

Si ipotizza che i due stessero litigando e che proprio a causa della concitazione sarebbe stato perso il controllo dell’auto. Se questa donna che ha riferito importanti particolari a chi si trovava sul posto, si facesse avanti, di certo potrebbe fornire ai magistrati altre preziose informazioni per consolidare ciò che é già emerso dalle perizie.

I SOSPETTI DELLA FAMIGLIA MIRABELLI



Molinari, mentre era alla guida dell’auto, aveva assunto alcol, cocaina e cannabis. Forse per questo si é allontanato dall’ospedale subito dopo l’incidente? La famiglia Mirabelli è sempre stata certa che alla guida di quell’auto non avrebbe potuto esserci Ilaria e che tra i due c’era un rapporto molto conflittuale e alla luce di quanto sta emergendo, i loro sospetti si sono rivelati ben fondati.