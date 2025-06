Rapì neonata a Cosenza, Rosa Vespa verso il giudizio immediato

1 minuto per la lettura

Rapì la neonata Sofia Cavoto da una clinica di Cosenza dopo aver finto per 9 mesi una gravidanza: chiesto il giudizio immediato per Rosa Vespa

Era il 21 gennaio scorso quando Rosa Vespa rapì la piccola Sofia Cavoto da una clinica privata di Cosenza. Da quanto si apprende, oggi (28 giugno 2025), la Procura di Cosenza ha chiesto il giudizio immediato per la donna.

La 53enne di Castrolibero aveva finto per 9 mesi una gravidanza e il parto nella stessa clinica, il Sacro Cruore, dove venne alla luce la piccola Sofia. Rosa Vespa, fingendosi un’infermiera, l’aveva prelevata alla mamma. Poche ore dopo l’allarme. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, la ritraevano assieme al marito, il senegalese Acqua Moses, mentre adagiavano la bambina nella culletta e uscivano indisturbati dalla clinica.

Una volta a casa, la rapitrice aveva vestito la piccola d’azzurro, avendo finto per nove mesi di portare in grembo un maschietto. Ad attenderli, amici e parenti per la festa dedicata al nascituro che era in realtà la piccola Sofia. Una festicciola interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine che hanno riportato nel giro di poche ore la piccola Sofia di nuovo tra le braccia della mamma.

La donna si trova attualmente nella casa circondariale di Castrovillari, il marito nel carcere di Cosenza. Per entrambi è attesa la convalida del fermo da parte del gip di Cosenza.

Ieri, una nota dell’avvocato Chiara Penna e dell’avvocato Paolo Pisani, legali della famiglia di Valeria Chiappetta, la madre della bambina, confermava la posizione della Procura: “all’esito della consulenza tecnica svolta dal consulente del pubblico ministero risulta che la signora Vespa fosse pienamente capace di intendere e volere”. Oggi la notizia del giudizio immediato per Rosa Vespa.