Rimborsopoli, Principe assolto dopo un decennio: «Processi cosi lunghi sono devastanti»

2 minuti per la lettura

Sandro Principe assolto, assieme ad una ventina di persone, dalle accuse per l’inchiesta Rimborsopoli punta il dito contro la durata del processo definita dal sindaco di Rende «devastante»

COSENZA – Serafico e soddisfatto, Sandro Principe ha accolto senza sussulti l’assoluzione nel processo “Rimborsopoli”. Per il sindaco di Rende c’è sempre stata la granitica convinzione di dimostrare, documenti alla mano, la sua innocenza rispetto alle accuse che gli sono state mosse. «Sono ovviamente contento per l’assoluzione. Sono stati anni difficili e nessuno lenirà le sofferenze patite. Processi così lunghi devastano le persone coinvolte e le loro famiglie ma l’importante è aver dimostrato l’azione certosina portata avanti in quegli anni dal gruppo consiliare del Partito democratico».

Il sindaco di Rende, qualora fosse scattata una condanna avrebbe rischiato in ossequio alla legge Severino, la sospensione. «Non avrei mai accettato candidatura tradendo la fiducia dei tanti rendesi che mi hanno chiesto di scendere in campo se non avessi avuto la certezza della linearità della mia condotta», evidenzia Principe. L’ex sottosegretario si leva però qualche sassolino dalla scarpa. «Plaudo alla magistratura giudicante che, anche in questo complesso caso documentale, ha approfondito la vicenda con puntiglio dimostrando prestigio e autorevolezza», aggiunge.

RIMBORSOPOLI, PRINCIPE ASSOLTO: «IL NOSTRO METODO DI ALLORA ERA INNOVATIVO»

«Il metodo del gruppo consiliare del Pd fu innovativo. Appena eletto convocai un’assemblea e scrivemmo un vademecum. Questo documento anticipò di qualche anno la legge Monti che puntò sugli stessi elementi. Incaricammo, inoltre, un commercialista che aveva il compito di verificare le varie spese», rimarca Principe. Infine, da decano degli amministratori calabresi, un appello agli uomini e alle donne delle istituzioni: «Non bisogna mai avere paura della gestione amministrativa. Bisogna sempre assumersi le responsabilità di fronte alla comunità e agire, ovviamente, con la massima trasparenza. Con questo approccio un buon amministratore non avrà mai nulla da temere».