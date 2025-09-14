Avvocato calabrese accoltellato in studio, costituita parte civile

2 minuti per la lettura

Il caso dell’avvocato di Corigliano-Rossano, Natale Ermenegildo Morrone, accoltellato nel suo studio il 4 marzo scorso, sarà giudicato con il rito abbreviato

Sarà giudicato con il rito abbreviato il procedimento che ha coinvolto l’avvocato Natale Ermenegildo Morrone, detto Natalino, vittima di un tentato omicidio lo scorso 4 marzo. A difendere Morrone, l’avvocato Ettore Zagarese.

AVVOCATO AGGREDITO IN STUDIO, COSTITUITA PARTE CIVILE

All’udienza del 9 settembre 2025 il GUP (Giudice per l’Udienza Preliminare), dottor Matonti dopo aver ammesso la costituzione della parte civile del professionista, sostenuta nell’occasione dall’avvocato Danilo Galluzzi dello studio legale Ettore Zagarese, ha accettato la richiesta di rito alternativo avanzata dall’avvocato Cristiano Cristiano, difensore dell’imputato Gabriele Politano di 57 anni, fissando l’udienza per le discussioni il giorno 28 ottobre 2025.

L’imputato si trova attualmente presso la casa circondariale di Cosenza.

IL FATTO – La grave aggressione, si è consumato all’interno dello studio professionale dell’avvocato Morrone, noto professionista di Corigliano-Rossano, suscitando sgomento e indignazione in tutta la comunità forense e cittadina.

L’imputato, già noto per atteggiamenti aggressivi, si era rivolto all’avvocato Morrone dopo aver avuto forti dissidi con il suo precedente legale, contro cui aveva già intrapreso una causa civile per responsabilità professionale. L’esito del giudizio era stato negativo e successivamente Politano si rifiutava di fare appello, dando in escandescenza e reagendo in modo folle e violento, colpendo il professionista con un coltello da sub al torace sinistro.

Le ferite riportate da Morrone – tra cui emotorace, pneumotorace e lesioni polmonari – sono state gravissime ma, fortunatamente, non letali, grazie alla pronta reazione della vittima e all’intervento tempestivo del fratello.

L’intera comunità ha manifestato vicinanza e solidarietà all’avvocato Morrone, con attestazioni da parte degli Ordini degli Avvocati e di numerosi cittadini. L’episodio ha sollevato una riflessione più ampia sulla sicurezza negli studi legali e sulla necessità di un maggiore presidio contro comportamenti intimidatori. Il processo rappresenterà un passaggio fondamentale per riaffermare i valori della giustizia e della tutela dei professionisti che ogni giorno operano per garantirla