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Polemica a Villapiana su un video dell’assessore Gallo. Baldino (M5S) parla di “parole gravissime” e attacca, Tridico chiede chiarimenti. La replica di Gallo

VILLAPIANA – Un video dell’iniziativa elettorale promossa da Forza Italia a supporto del candidato sindaco Paolo Montalti ha scatenato la reazione polemica del M5S. È la vicepresidente dei pentastellati, Vittoria Baldino, che firma una nota durissima nei confronti dell’assessore regionale Gianluca Gallo: «Le parole pronunciate dall’assessore regionale Gianluca Gallo, per come traspare da un video sui social, durante un’iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco di Villapiana Montalti sono gravissime».

VILLAPIANA, COMUNALI, SCONTRO TRA GALLO E M5S

E Vittoria Baldino aggiunge: «Dire pubblicamente che, se non verrà eletto il candidato sostenuto dalla maggioranza regionale, Villapiana rischia di essere “isolata” e di non avere risposte dalla Regione significa evocare un’idea feudale delle istituzioni. È un modo di concepire il potere che appartiene più alla logica del controllo politico che a quella delle istituzioni democratiche».

BALDINO, M5S: «VILLAPIANA RISCHIA DI ESSERE ISOLATA»



Non si placa il durissimo commento di Vittoria Baldino che aggiunge: «Le risorse pubbliche non appartengono ai partiti che governano temporaneamente la Regione. Non sono un premio per gli amici né una punizione per chi vota diversamente». Da Bruxelles arriva anche il commento di Pasquale Tridico, europarlamentare del M5s e sfidante di Occhiuto alle scorse regionali. «Quando ho deciso di candidarmi alla guida della Regione Calabria, l’ho fatto anche per affermare un principio semplice: le istituzioni devono essere imparziali. I servizi, gli investimenti e le risposte ai territori non possono dipendere dal colore politico di un sindaco o dall’esito di un’elezione comunale».

COMUNALI A VILLAPIANA, LE PAROLE DI TRIDICO (M5S) CONTRO GALLO

«Questo dovrebbe valere sempre, indipendentemente da chi governa – scrive Tridico – Per questo motivo chiedo all’assessore Gallo di chiarire pubblicamente il senso delle sue dichiarazioni. Anche il presidente Roberto Occhiuto dovrebbe prendere posizione in maniera chiara. Parole, come quelle pronunciate a Villapiana, non possono essere archiviate come una semplice uscita infelice da campagna elettorale».

LE FRASI CONTESTATE A GALLO NEL VIDEO



Quali sono le frasi contestate? Nello stralcio di video condiviso sui social da Baldino, Gallo dice: «Se la gente non ci stima, è chiaro che non potrà cercarci domani, perché sarà per loro una perdita di tempo e noi non vogliamo far perdere tempo a nessuno». E poco dopo: «Ricordiamo a tutti che noi continueremo a governare la regione per altri quattro anni e mezzo. Significa isolare Villapiana, non dare a Villapiana la possibilità di avere risposte».

LA REPLICA DI GALLO: «VIDEO MANIPOLATO AD ARTE»

L’assessore Gallo ha replicato a sua volta sui social, parlando di «attacco violento e ingiustificato» e di video «manipolato ad arte». Gallo chiarisce che quello stralcio di intervento era una risposta al commissario cittadino di Fratelli d’Italia, candidato in una lista diversa da quella di Forza Italia, che annunciando la sua visita a Villapiana aveva detto che l’assessore faceva solo «passerelle» e faceva «perdere tempo».

LO SCAMBIO DI ACCUSSE TRA GALLO E M5S

L’intervento di Gallo proseguiva oltre lo spezzone mostrato da Baldino. Gallo diceva anche di essere un assessore «che non chiude le porte a nessuno» e che incontra sindaci «di tutta la regione e di ogni estrazione politica». Se qualcuno però «dice che con me perde tempo è chiaro che non voglio far perdere tempo a nessuno». A Baldino poi Gallo dice che le graduatorie del suo dipartimento sono massive, cioè non escludono nessuno. E poi chiude con una battuta, che rievoca i tempi del governo gialloverde: «Onorevole Baldino, lo sa che i 5 stelle a Villapiana sostengono un candidato sindaco della Lega? È proprio vero che certi amori fanno giri immensi e poi ritornano».