Processo Bergamini, in Appello rigettate le richieste della difesa in estate la sentenza

Nella seconda udienza del processo Bergamini davanti alla corte d’Appello di Catanzaro tutte rigettate le richieste della difesa di Isabella Internò

CATANZARO – Seconda udienza del processo d’Appello per il caso della morte di Denis Donato Bergamini, il calciatore del Cosenza Calcio deceduto lungo la Statale 106 a Roseto Capo Spulico (Cosenza), il 18 novembre 1989.

La Seconda Sezione penale della Corte d’Appello di Catanzaro, presieduta dal giudice Piero Santese, ha rigettato tutte le questioni e le richieste sollevate dalla difesa dell’unica imputata per l’omicidio volontario di Bergamini, Isabella Internò, condannata in primo grado a 16 anni.

In particolare i difensori, gli avvocati Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri, eccepivano la nullità del giudizio di primo grado per difetto di capacità del giudice, la nullità del decreto di riapertura delle indagini preliminari da parte della Procura di Castrovillari, chiedevano la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale mediante l’interrogatorio di alcuni testi già ascoltati in dibattimento e un nuovo confronto tra periti, la nullità della sentenza impugnata per violazione del diritto di difesa e la nullità della deposizione di quella che è definita la “teste chiave” del processo, ovvero Tiziana Rota. Ma la Corte ha respinto in blocco tutte le istanze dei legali di Internò, dichiarandole infondate o inammissibili.

TRE UDIENZE ALLA FINE DEL PROCESSO D’APPELLO

Contestualmente, sono state calendarizzate le prossime udienze: il 26 maggio prossimo avranno luogo la discussione della Procura generale e delle parti civili, l’11 giugno, invece, toccherà alla difesa. Spazio a eventuali repliche il 9 luglio prossimo, quando il processo si concluderà con la pronuncia della Corte.

All’udienza odierna erano presenti in aula, in rappresentanza della pubblica accusa, il procuratore generale presso la Corte d’Appello, il procuratore di Castrovillari, Luca Primicerio; per le parti civili, gli avvocati Fabio Anselmo e Silvia Galeone, quest’ultima anche in sostituzione dell’avvocato Alessandra Pisa. Assente l’imputata Isabella Internò, rappresentata in aula dall’avvocato Angelo Pugliese, anch’egli in sostituzione del collega Cataldo Intrieri.

LE PAROLE DI DONATA BERGAMINI E DELL’AVVOCATO ANSELMO

Alla lettura del verbale, la sorella di Denis Bergamini, Donata, è scoppiata in un pianto dirotto per l’emozione: «Oggi è una giornata di sole – ha detto, parlando con i cronisti all’uscita dal Palazzo di giustizia -. Dopo tanti anni, finalmente è la verità è uscita al 100% e non sono riuscita a trattenere le lacrime».

Un giorno «estremamente positivo», così lo ha definito anche l’avvocato di parte civile Fabio Anselmo: «Adesso andiamo veramente alle cose che contano, e le cose che contano sono quelle che verranno dette alle prossime udienze – ha aggiunto -. La sentenza è quella e dovremo misurarci con quella. Rigettate tutte le questioni preliminari della difesa, rigettate tutte le questioni di nullità, rigettate tutte le questioni, con provvedimenti motivato, anche di supplementi istruttori a un’indagine scientifica condotta dalla Corte d’Assise di Cosenza che era più che completa a perfettamente. Questa non è fuffa, è un provvedimento della Corte d’Appello di Catanzaro», ha concluso Anselmo.

LA RICOSTRUZIONE DELLE MORTE DI BERGAMINI

Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Castrovillari, Denis Bergamini sarebbe stato dapprima soffocato con un mezzo soft, verosimilmente un cuscino, e poi adagiato sull’asfalto con il corpo in parte sormontato da un camion al fine di simulare un suicidio. Per la Corte d’Assise di Cosenza, ciò sarebbe riconducibile a questioni di difesa dell’onore della famiglia Internò, leso con l’aborto di Isabella e il mancato matrimonio “riparatore”.