Golgota, processo in Cassazione per 42 nuove leve dei clan di Cutro e Isola

4 minuti per la lettura

Il maxi processo Golgota approda in Cassazione, sotto accusa le cosche Mannolo di San Leonardo di Cutro e Arena-Nicoscia di Isola.

CUTRO – Approda in Cassazione il maxi processo ai clan Mannolo di San Leonardo di Cutro e Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto. Sono 42 gli imputati per i fiumi di droga che scorrevano nel territorio della provincia di Crotone e lungo la fascia jonica catanzarese. In Appello, nell’ottobre 2024, furono accolte, in buona sostanza, le richieste della Dda di Catanzaro nel troncone processuale celebratosi col rito abbreviato, con condanne per quattro secoli di reclusione. Le pene più alte, a 20 anni ciascuno, furono per Giuliano Mannolo di San Leonardo di Cutro e Claudio Santo Papaleo e Antonio Nicoscia di Isola.

OPERAZIONE GOLGOTA

Nel processo è sfociata l’inchiesta che nel febbraio 2021 portò all’operazione “Golgota”. Il nome in codice per il blitz richiama il monte della Crocifissione, perché dalla collinetta della frazione costiera di Cutro si affaccia un Cristo con le braccia protese verso un golfo incantevole. Sotto il suo sguardo si sarebbe materializzata una serie impressionante di traffici di stupefacenti e armi.

NUOVE LEVE A ISOLA

Gli investigatori della Squadra Mobile di Crotone, proseguendo le indagini sulle nuove leve dei clan di Isola già sgominate con l’operazione Tisifone, che scongiurò la ripresa della guerra tra cosche, avrebbero individuato due organizzazioni criminali dedite al narcotraffico. Due gruppi inizialmente uniti ma poi separatisi per conflitti interni. Un primo gruppo sarebbe stato guidato da Claudio Santo Papaleo, con la supervisione dei Nicoscia. Ma sarebbero emersi anche i rapporti tra il gruppo di Papaleo e la famiglia Mannolo. I fratelli Rocco, Giuliano, Fabio e Ivan sarebbero stati il canale di approvvigionamento di droga per le cosche del Crotonese e pusher catanzaresi.

I FRATELLI DI SAN LEONARDO

Altra associazione dedita al narcotraffico sarebbe stata, infatti, quella gestita dal ceppo dei “Pecorari” della famiglia Mannolo. Pare che i fratelli Mannolo controllassero il territorio con veri e propri pattugliamenti. I pentiti li indicano al vertice di un’organizzazione che trafficava lungo la fascia jonica tra le province di Crotone e Catanzaro. Tra loro anche Dante Mannolo, figlio del mammasantissima Alfonso, che accusa i cugini di aver rifornito le piazze di Crotone e Catanzaro Lido. Padre e figlio sono stati già condannati nel processo Malapianta. Ma la gang progettava anche traffici dal Sudamerica.

LEGGI ANCHE: Narcotraffico, tre condanne nel processo Golgota



LA DIFESA

Molti gli avvocati impegnati nel processo. Tra loro Luigi Falcone, Salvatore Rossi, Stefano Nimpo, Anna Marziano, Gregorio Viscomi, Sergio Rotundo, Luigi Villirilli, Salvatore Staiano, Tiziano Saporito, Giuseppe Napoli, Ilda Spadafora, Gianni Russano, Francesca Buonopane, Mario Prato. E ancora Fabrizio Salviati, Giuseppe Gervasi, Aldo Truncè, Giacomo Iaria, Guido Contestabile, Gian Domenico Caiazza, Roberto Coscia, Giovambattista Scordamaglia, Pietro Pitari, Salvatore Iannone, Pietro Mancuso, Giuseppe Fonte, Pasquale Lepera.

GLI IMPUTATI

Ecco chi sono gli imputati (in parentesi la sentenza d’appello).