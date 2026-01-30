Torano Castello, archiviate le accuse contro il sindaco Raimondo

1 minuto per la lettura

Il Gip di Cosenza ha archiviato le accuse contro il sindaco Franco Lucio Raimondo di Torano Castello, riconoscendo la correttezza del suo operato amministrativo.

COSENZA – Si chiude con una piena riabilitazione il caso giudiziario che vedeva coinvolto il Sindaco di Torano Castello, Franco Lucio Raimondo. Il Gip presso il Tribunale di Cosenza, Giuseppa Ferrucci, ha infatti disposto l’archiviazione del procedimento penale per le ipotesi di omissione in atti d’ufficio e crollo o disast ro colposo. La vicenda giudiziaria era iniziata nel gennaio 2024, a seguito della denuncia di due cittadini residenti in via Leonardo da Vinci. I querelanti avevano richiesto l’intervento dei Carabinieri per segnalare l’allagamento di alcune abitazioni causato da un guasto alla rete fognaria comunale.

Tuttavia, già dai primi accertamenti delle Forze dell’Ordine, era emerso che il Comune non era rimasto inerte: all’arrivo dei militari, gli operai e gli idraulici comunali erano già sul posto e stavano lavorando per riparare il danno.

L’ITER GIUDIZIARIO E L’ARCHIVIAZIONE PER IL SINDACO RAIMONDO DI TORANO CASTELLO

Nonostante l’opposizione presentata dai legali dei cittadini alla richiesta iniziale di archiviazione formulata dal Pm Antonio Bruno Tridico, il Gip ha confermato l’insussistenza di reati. Secondo l’ordinanza, le condotte denunciate non sono «idonee ad integrare fattispecie penalmente rilevanti». La decisione del Giudice ha accolto integralmente le tesi difensive presentate dagli avvocati del primo cittadino, Guido Siciliano e Mafalda Ferraro. E, soddisfazione è stata espressa dai legali Siciliano e Ferraro, che hanno sottolineato la trasparenza della gestione amministrativa: «L’Autorità Giudiziaria riconosce, per l’ennesima volta, la correttezza dell’operato amministrativo del Sindaco Franco Lucio Raimondo». L’ordinanza mette dunque la parola fine a una vicenda che aveva generato clamore, confermando la tempestività degli interventi comunali nella gestione delle emergenze idriche sul territorio.