Unical, è morto il professor Alberto Ventura

Una grave e improvvisa perdita per l’Unical e per l’università italiana. È morto oggi, 9 agosto 2022, il professor Alberto Ventura, illustre orientalista e titolare, dal 2007, della cattedra di “Storia dei Paesi islamici” presso l’ateneo di Rende.

Il rettore Nicola Leone lo aveva voluto nella governance come delegato all’Inclusione dei rifugiati e in questa veste, nei mesi scorsi, si era impegnato per accogliere ricercatori afghani in fuga dal loro Paese.

Alberto Ventura aveva avuto un malore, nelle scorse ore, dal quale sembrava essersi ripreso, poi poi però è morto a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni.

“Studioso del mondo e dell’esoterismo islamico aveva promosso iniziative di interculturalità e di approfondimento del dialogo e della conoscenza reciproca tra l’Europa e i paesi Arabi con la tranquillità e la modestia di un gentiluomo d’altri tempi. Lascia un vuoto difficilmente colmabile ed una eredità importante a colleghi ed allievi”, lo ricorda così il professor Roberto Guarasci, direttore del Dipartimento di Culture, educazione e società.

Tra i temi trattati nei suoi corsi spiccando argomenti di forte attualità come la civiltà islamica in prospettiva storica, oppure le origini dell’islam e l’età della sua espansione. Un’analisi compiuta del mondo islamico medievale e il Califfato per arrivare al mondo islamico moderno: gli imperi ottomano, safavide e moghul. Colonizzazione e decolonizzazione. Infine il mondo islamico contemporaneo e l’islam radicale.