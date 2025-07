Morto Giuseppe Magdalone, volto iconico dei fotoromanzi

1 minuto per la lettura

Morto a 77 anni Giuseppe Magdalone, celebre volto dei fotoromanzi Lancio, attore, pilota e uomo di cultura.

COSENZA – Si è spento dopo una lunga malattia all’età di 77 anni Giuseppe Magdalone, celebre protagonista dei fotoromanzi Lancio. Originario del centro storico di Rende, la fama e il successo non gli fecero mai perdere la semplicità. Stimato da tutti per la sua simpatia e cordialità. Non fu solo un prolifico attore di fotoromanzi, con centinaia di storie sulla rivista Lancio all’attivo, ma anche un apprezzatissimo pilota. La passione per i motori, ereditata dal padre, ha caratterizzato fortemente la vita di Magdalone. Amante della musica e della pittura, è stato un uomo di grande cultura. Non si è fatto mancare nemmeno qualche rapida incursione nel mondo del cinema. Cosenza l, Rende e tutta l’area urbana ne piangono la scomparsa. Quando i social non erano neanche in forma embrionale, il suo volto iconico sulle pagine dei fotoromanzi ha contribuito a segnare indelebilmente un’epoca.