Guasto all’Abatemarco, 26 Comuni della provincia di Cosenza senza acqua

La Sorical ha annunciato che sono 26 Comuni della provincia di Cosenza sono senz’acqua a causa di un guasto all’acquedotto Abatemarco

COSENZA – Sono 26 i Comuni della provincia di Cosenza rimasti senz’acqua a causa di un guasto all’Abatemarco. La Sorical lo ha comunicato attraverso una nota. Specificando che le operazioni di intervento per ripristinare l’erogazione sono rallentate e più difficili a causa del maltempo. La rottura è avvenuta all’alba del 10 gennaio 2026 e ha interessato la condotta dell’acquedotto Abatemarco, probabilmente è stata causata da uno smottamento del terreno nel tratto in uscita dalla galleria Mula.

INTERVENTO RALLENTATO A CAUSA DEL MALTEMPO

Le squadre tecniche di Sorical si sono adoperate per tutta la mattina per individuare il punto del guasto e per realizzare una pista di accesso per i mezzi meccanici e procedere all’allestimento del cantiere. La zona è molto impervia. Dalle verifiche effettuate dai tecnici è emerso che la condotta risulta tranciata per un tratto di circa tre metri.

Le operazioni di riparazione in questo momento sono ferme e potranno essere avviate non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Al momento, infatti, specifica la nota della Sorical, vento forte, neve e grandine impediscono l’accesso in sicurezza al sito e l’avvio degli interventi.

Già nelle prime ore della mattinata si è registrata una notevole riduzione della portata in arrivo dall’Abatemarco. La rottura, di entità significativa è stimata in almeno 300 litri al secondo. Quindi in questo momento risultano disalimentati i serbatoi dei 26 Comuni della Provincia di Cosenza serviti dall’acquedotto Abatemarco, ad eccezione di quelli riforniti dall’acquedotto Capodacqua.