“Tutti giù per terra”, Crosia manifesta per la Palestina

2 minuti per la lettura

“Tutti giù per terra”, il 13 giugno manifestazione in solidarietà con il popolo palestinese, a Mirto Crosia in provincia di Cosenza



Partirà il 13 giugno dal piccolo borgo dell’Alto Ionio cosentino, Mirto-Crosia, “Tutti giù per terra”, mobilitazione civile e istituzionale contro il genocidio in corso a Gaza a cui hanno aderito molti comuni calabresi.

NAPOLI E CROSIA UNITE PER LA PALESTINA

L’evento è organizzato in collaborazione con Life for Gaza e sarà un’anticipazione della grande manifestazione nazionale che si terrà il 6 Luglio a Napoli: «Corpi vivi a terra per ricordare le oltre 50.000 vittime assassinate dallo sterminio criminale israeliano. Solo corpi, in silenzio – recita il documento – parleranno le immagini, quelle che vogliono cancellare per nascondere carnefici e complici».

CROSIA, CITTÀ DI PACE

Così come Napoli anche Crosia è «città di pace, dalla parte della Palestina e dei popoli oppressi, per il disarmo e per la pace, contro riarmo e guerra»

La manifestazione – promossa da un comitato di cittadini, associazioni e realtà del territorio e patrocinata dal comune di Crosia – avrà luogo venerdì 13 giugno in piazza Dante a Mirto Crosia.

La mobilitazione vuole essere un gesto pubblico, corale per chiedere lo stop immediato ai bombardamenti e all’occupazione, per esprimere vicinanza al popolo palestinese e per denunciare con chiarezza il carattere genocidario dell’azione militare israeliana.

IL SOSTEGNO DELLA SINDACA

La sindaca di Crosia ha espresso da subito il suo sostegno, assumendo l’impegno di partecipare pubblicamente indossando la fascia tricolore e sventolando lo striscione “STOP AL GENOCIDIO”. Un gesto forte e simbolico che segna la responsabilità delle istituzioni locali nel farsi carico di un’urgenza umana e civile che interroga le coscienze.

Si parte da Crosia perché dal 2010 questo Comune ha costruito un ponte diretto con la Striscia di Gaza, attraverso relazioni, progetti e scambi culturali. Un legame provato oggi dalle bombe, ma che resiste nella volontà di chi ancora crede nel valore della giustizia e della memoria.

Saranno ufficialmente invitati tutti i sindaci del Cosentino per chiedere l’adesione alla manifestazione e l’adozione di atti formali di solidarietà. Alcuni Comuni hanno già espresso il proprio sostegno e stanno predisponendo mozioni o delibere.

Il comitato promotore invita la cittadinanza tutta a partecipare e a unirsi al grido collettivo: Stop al genocidio.