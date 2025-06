Cosenza, in migliaia al Pride 2025 per la parata arcobaleno

2 minuti per la lettura

In migliaia per le strade di Cosenza hanno preso parte alla parata del Pride 2025. Colori e bandiere arcobaleno per i diritti umani

“Senza esclusione”, sotto quest’unico grido si sono riversate nel centro di Cosenza migliaia di persone per la parata arcobaleno del Pride 2025. In più di mille hanno aperto le danze alla partenza da piazza Loreto questo pomeriggio (21 giugno 2025). E in tantissimi si sono uniti al serpentone che ha attraversato il centro cittadino fino a raggiungere piazza dei Bruzi.

Una vera e propria festa arcobaleno che con musica, balli, colori, ha attraversato le principali arterie: via Caloprese, viale degli Alimena, via Montesanto, viale Trieste e corso Umberto.

La comunità Lgbtqa+, promotrice della parata – organizzata da Arcigay Cosenza e Arci Cosenza – che quest’anno ha visto protagonista lo slogan “Senza esclusione”, ha esteso ancora una volta la propria battaglia per i diritti umani manifestando e condannando qualsiasi tipo di sopruso, emarginazione e forma di violenza. Per questo motivo, ad accompagnare le bandiere arcobaleno, i vari striscioni e loghi, anche tante bandiere della Palestina. Un chiaro segnale di richiesta di cessate il fuoco per una delle guerre più lunghe e sanguinose.

Non è un caso se il Pride 2025 di Cosenza ha avuto una madrina d’eccezione: Priscilla, drag queen nota al grande pubblico per la sua attività televisiva, ma anche figura impegnata sul fronte dei diritti civili e della questione palestinese. L’annuncio era giunto qualche giorno fa durante la conferenza stampa di presentazione del Pride al Comune di Cosenza dove si è concluso il corteo oggi.



Priscilla, madrina del Cosenza Pride 2025, vestita con i colori della Palestina

La parata del pride o ancora marcia dell’orgoglio, come avvenuto in altre tante città, anche a Cosenza ha visto scendere in piazza numerose persone. Indipendentemente dall’orientamento sessuale, dall’età, dalla posizione sociale, dall’etnia. Ancora una volta una manifestazione pacifica che, con allegria e colori, unisce “Senza esclusione”.