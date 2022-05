Caso via Roma, Ciglio in commissione disciplinare: appello solidale sui social

1 minuto per la lettura

COSENZA – Il dirigente scolastico dell’istituto Comprensivo di via Misasi a Cosenza, Massimo Ciglio, comparirà oggi davanti alla Commissione Disciplinare dell’USR a Catanzaro. Come si ricorderà, la vicenda riguarda la riapertura al traffico del tratto di strada antistante la scuola e le conseguenti manifestazioni di protesta contro la decisione assunta dal sindaco Franz Caruso.

E proprio oggi è partita sui social una “staffetta” solidale nei confronti del dirigente scolastico. “Chiediamo di pubblicare sui propri social la semplice scritta 20 Maggio 2022 #ConMassimoCiglio – recita l’appello che sta circolando in rete – Un’iniziativa semplice e silenziosa che ci auguriamo diventi sui social di tutta Cosenza un’onda virale di sostegno al dirigente”.

“Non permettiamo si spengano i riflettori su una vicenda, che a prescindere dagli esiti finali (tutti ci auguriamo un bel nulla di fatto) rimane fastidiosa, per non dire grave. A prescindere dal colore politico e dalla posizione in merito alla riapertura della piazza – si legge ancora nell’appello – rimane un fatto grave che quei cartelli bambineschi, e le varie manifestazioni ad opera della scuola e delle famiglie, invece di aprire un sano confronto e dialogo con gli organi politici della nostra, infondo piccola, città, abbia invece creato un chiaro precedente di repressione politica”.

“Se rimaniamo zitti, senza dimostrare vicinanza al dirigente scolastico Massimo Ciglio, lasceremo intendere che ogni persona in una posizione pubblica, che manifesti apertamente il proprio disaccordo verso la decisione di un organo politico, può, a prescindere dalla lunga esperienza e dimostrata professionalità, essere attaccato nell’ambito lavorativo. Partecipate tutti e fate condividere su Facebook, Instagram e Twitter ad amici e parenti: 20 Maggio 2022 #ConMassimoCiglio”.