Verso il 21 marzo, a Cosenza le testimonianze delle vittime di mafia

1 minuto per la lettura

COSENZA – In vista della Giornata della memoria e dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime, il Comune di Cosenza in collaborazione con Libera, ha organizzato un dibattito a più voci nel quale sono previste diverse testimonianze. Il tema è “100 passi verso il 21 marzo”. L’appuntamento è per il 13 marzo alle 9,30 nella Sala conferenze del Bocs Museum, a piazza Campanella a Cosenza.

La locandina

Dopo i saluti del sindaco Franz Caruso e della referente di Libera per Cosenza, Franca Ferrami e di quella del presidio di Cassano, Maria Jessica Vincenzi, si alterneranno gli interventi di Antonella Dodaro (figlia di Mario Dodaro), Maria Rosaria Cesarini (moglie di Fazio Cirolla) e Luigina Violetta (moglie di Luigi Gravina).

Gli interventi saranno moderati dal giornalista Arcangelo Badolati. Previste anche delle letture a cura di Lindo Nudo (teatro Rossosimona), Teresa Nardi e Luca Di Pierno (teatro dei Fliaci).

La manifestazione anticipa la Giornata della memoria contro tutte le mafie (20 e 21 marzo) che quest’anno a Milano prevede un lungo corteo con partenza da Porta Venezia e arrivo Piazza Duomo con intervento finale di don Luigi Ciotti