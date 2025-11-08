La cucina che unisce: a Cosenza nasce “Cuochi d’altri Mondi”

1 minuto per la lettura

A Cosenza parte “Cuochi d’altri Mondi”, il progetto che usa la cucina come strumento di inclusione sociale e lavorativa per giovani migranti dei centri Sai della provincia.

La cucina come ponte tra culture. La cucina può cambiare vite. A Cosenza lo dimostra “Cuochi d’altri Mondi”, un progetto che trasforma il cibo in linguaggio universale di dialogo e integrazione.

Per due mesi, dieci migranti dei centri Sai di Casali del Manco, Celico, Mendicino e Domanico, gestiti dal Centro di solidarietà Il Delfino, parteciperanno a un percorso di formazione culinaria.

UN LABORATORIO DI COMUNITÀ



L’obiettivo è chiaro: promuovere inclusione, rispetto per le diversità e valorizzazione delle culture del mondo. Gli organizzatori lo definiscono “un laboratorio di comunità” dove la diversità è ricchezza e il cibo diventa strumento di incontro.

Chef esperti guideranno i partecipanti passo dopo passo, insegnando tecniche, ricette e competenze di base per il lavoro in cucina.

CUOCHI D’ALTRI MONDI, DAL CORSO ALLA VITA REALE



Il progetto prevede anche giornate in azienda. Un’occasione concreta per conoscere da vicino le realtà gastronomiche del territorio e prepararsi a nuove opportunità nel mondo della ristorazione.

Ogni partecipante porterà con sé sapori, storie e tradizioni del proprio Paese, contribuendo a creare un ambiente di apprendimento vivo e multiculturale.

I partecipanti seguiranno un corso di formazione culinaria della durata di due mesi presso la Maccaroni Chef Academy di Cosenza, diretta da Corrado Rossi.

CIBO, LINGUAGGIO UNIVERSALE



“Cuochi d’altri Mondi” nasce dall’idea che cucinare insieme può abbattere barriere e costruire relazioni. In ogni piatto si mescolano culture, esperienze e nuovi inizi.