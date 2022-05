Trebisacce, tecnico apre un contatore e una vipera gli salta addosso

1 minuto per la lettura

TREBISACCE (COSENZA) – Brutta esperienza per due addetti alla lettura dei contatori Enel per rilevarne il consumo ed emettere la relativa fattura.

Ieri mattina, l’operatore Enel era sul lungomare di Trebisacce dove, presso un rinomato stabilimento balneare, doveva eseguire la lettura del contatore ubicato in una apposita nicchia chiusa con lo sportellino.

All’apertura della cassetta, l’operatore terrorizzato è scappato via: un aspide, del genere “vipera”, disturbato dal rumore e dall’apertura dello sportellino, ha cercato di saltargli addosso e ciò è stato evitato solo grazie alla prontezza di riflessi dell’operatore Enel, sottrattosi immediatamente con un balzo all’indietro.

l rettile, come noto tra i più velenosi in circolazione, è stato ucciso da G.L.F. che gli ha impedito di scappare e rendersi ancora pericoloso per gli uomini.