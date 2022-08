Ritrovato vivo l’anziano scomparso nel territorio di Saracena

1 minuto per la lettura

COSENZA – La SO115 del Comando dei Vigili del fuoco di Cosenza ha comunicato che, intorno alle 18 di oggi, è stato rinvenuto l’anziano disperso in località Piano di Novacco nel comune di Saracena.

Il 74enne è in vita, in buono stato di salute ma visibilmente provato dalla disavventura, ed i vigili del fuoco stanno provvedendo a trasportare il malcapitato in zona sicura dove ad attendere vi è il personale sanitario del Suem118.

Il ritrovamento è stato effettuato dal Soccorso alpino della Guardia di Finanza.