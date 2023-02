Cosenza, ignoti danno fuoco a rifiuti ad un passo dal centro

1 minuto per la lettura

Ignoti hanno dato fuoco a dei cumuli di rifiuti ad un passo dal centro cittadino di Cosenza, le fiamme subito domate dai vigili del fuoco

COSENZA – Ignoti, questa mattina, hanno appiccato il fuoco alla spazzatura davanti al portone di un palazzo in via del Tembien, a lato di corso Mazzini. Sul posto i Vigili del Fuoco, che in breve tempo hanno domato l’incendio, gli uomini della Polizia e la presidente della Commissione Sicurezza di Palazzo dei Bruzi Alessandra Bresciani.

Il rogo ha interessato in parte un magazzino commerciale adiacente al palazzo, danneggiando una parete e parte della merce. Da una prima ricostruzione, potrebbe trattarsi di una bravata, di una protesta per la mancata raccolta dei rifiuti o, ancora, di un dispetto ai danni dei titolari dell’attività.

Al momento non si esclude nessuna di queste ipotesi, ma la visione dei filmati delle telecamere condominiali potrebbe aiutare a individuare in breve tempo i responsabili.