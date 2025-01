Allerta meteo, scuole chiuse nel Cosentino

3 minuti per la lettura

Meteo: allerta arancione, le scuole del Cosentino restano chiuse. Emanate le ordinanze e monitorata la situazione nei territori

Tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici, privati e parificati della città di Cosenza, resteranno chiusi nella giornata di domani, sabato 18 gennaio, a causa dell’allerta meteo. Lo ha disposto il Sindaco Franz Caruso con propria ordinanza. Nel provvedimento di chiusura delle scuole del primo cittadino rientrano i nidi, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado ed il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio”.

Nell’ordinanza, firmata nel pomeriggio di oggi, venerdì 17 gennaio, il sindaco Franz Caruso ha richiamato il messaggio di allertamento unificato emanato dal Dipartimento di Protezione Civile Regionale, inerente le previsioni sul tutto il territorio della regione, compreso il territorio del Comune di Cosenza. Il messaggio di allerta meteo implica condizioni metereologiche avverse consistenti nel rischio idrogeologico e idraulico con piogge diffuse e temporali sparsi. In considerazione del fatto che i fenomeni di maltempo accentuato costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, anche per la possibilità concreta che alcuni tratti della viabilità cittadina possano risultare impraticabili a causa delle copiose precipitazioni in previsione, il primo cittadino ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di sabato 18 gennaio.

Nel provvedimento del Sindaco Franz Caruso si fa riferimento anche alle ragioni di sicurezza legate alla viabilità che investono anche i numerosi pendolari diretti presso gli istituti scolastici cittadini, i quali potrebbero risultare impossibilitati a raggiungere le rispettive destinazioni.

Il primo cittadino ha ritenuto prudente ed opportuno emettere l’ordinanza sindacale, che ha carattere di contingibilità ed urgenza, per la sintomaticità del livello di “allerta arancione”. Di qui la decisione di sospendere l’attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado, a garanzia della pubblica incolumità, a fronte delle prevedibili situazioni di pericolo, ma anche per la circolazione stradale e la sicurezza di tutti gli abitanti, soprattutto di quelli costituenti la popolazione scolastica cittadina.

Nell’area urbana chiuse anche le scuole di Rende, Castrolibero e Montalto Uffugo. In provincia non andranno a scuola nemmeno gli studenti di Corigliano Rossano, il sindaco Stasi fa sapere che il territorio di Corigliano-Rossano è costantemente monitorato dal Centro Operativo della Protezione Civile, da giorni in allerta. «In questo momento la situazione sul tessuto urbano è, fortunatamente, sotto controllo. Reti di raccolta sovraccariche in alcuni punti, per cui è necessaria la cautela nella circolazione: potrebbero esserci chiusini smossi.

Sottopassi transitabili: via Madre Isabella De Rosis è stata interrotta per circa 30 minuti. Il corso d’acqua che in questo momento desta preoccupazione è il Malfrancato: abbiamo attivato un monitoraggio costante, ma resta alta l’attenzione anche sugli altri torrenti e sul Crati – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – L’allerta arancione è stata prolungata per tutta la giornata di domani. Il picco della perturbazione, secondo le previsioni, è previsto domattina tra le 6.00 e le 8.00 circa. Per quelle ore si chiede di evitare la circolazione non strettamente necessaria». «Per questa ragione – conclude il primo cittadino – abbiamo deciso di prorogare l’ordinanza di sospensione delle attività didattiche per tutte le scuole del territorio comunale anche per domani. A breve sarà pubblicata apposita ordinanza».

Scuole chiuse anche a Santa Sofia d’Epiro, Cetraro, Fuscaldo, Crosia, Amendolara.