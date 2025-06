Cosenza, rimossa la statua di Mancini da corso Mazzini

2 minuti per la lettura

Rimossa da corso Mazzini a Cosenza la statua di Giacomo Mancini; le operazioni documentate in una lunga diretta social dal nipote

La statua di Giacomo Mancini è stata rimossa dall’isola pedonale di corso Mazzini a Cosenza. Le operazioni di rimozione partite nelle prime ore del mattino sono state documentate con una lunga diretta facebook dal nipote Giocomo Mancini, presidente della fondazione Mancini.

Giacomo Mancini ha parlato di “un insulto nei confronti della storia di Cosenza e dei cosentini”. La Fondazione fin dalle prime comunicazioni da parte del Comune è sempre stata contraria allo spostamento della statua e si è opposta con vigore a questa decisione dell’amministrazione. Ricorsi in tribunale, flash mob, interventi non sono serviti a far cambiare idea all’amministrazione comunale.

La statua del leader socialista era stata collocata in piazza Carratelli dal 2022 proprio di fronte a Palazzo dei bruzi, la casa comunale che ha visto Giacomo Mancini sindaco.

IL PERCHE’ DELLO SFRATTO

La comunicazione dello “sfratto” della la statua in bronzo raffigurante Giacomo Mancini dalla sua collocazione dinanzi al municipio era arrivata la prima volta dal sindaco Franz Caruso che il 2 gennaio aveva firmato una lettera (poi inviata via pec l’8 gennaio alla Fondazione Giacomo Mancini) nella quale spiegava l’intenzione di «procedere alla collocazione di ulteriori e diverse opere d’arte, intese come unicum inscindibile, donate dalla famiglia Bilotti, nell’ambito del MAB – Museo all’Aperto Bilotti, la cui perimetrazione urbana è stata pattiziamente circoscritta all’area del centro cittadino di Cosenza che include Piazza Carlo F. Bilotti e tutto l’asse viario di Corso Mazzini».

Come nuova collocazione l’amministrazione aveva indicato piazza Giacomo Mancini ma sarà la Fondazione a dover decidere. Mancini replica che ancora “Non abbiamo una nuova collazione, abbiamo ricevuto molte richieste di altri sindaci”, ma l’auspicio di Giacomo Mancini è che “il nuovo sindaco di Cosenza, quello che succederà a Caruso, decreterà il ritorno del Leone di nuovo qui davanti al municipio”.