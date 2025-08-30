Lega Navale Mirto Crosia e Tuttinsieme OdV: intesa per l’inclusione sociale

1 minuto per la lettura

A Mirto Crosia, Lega Navale e Tuttinsieme OdV collaborano per promuovere l’inclusione di persone con disabilità tramite attività nautiche.

La Lega Navale Italiana – Delegazione Mirto Crosia e l’Associazione Tuttinsieme OdV hanno firmato ieri un Protocollo d’Intesa per promuovere l’inclusione sociale e la valorizzazione delle competenze delle persone con disabilità attraverso attività nautiche. La firma del protocollo segna un importante passo avanti nella collaborazione tra le due associazioni per offrire nuove opportunità di crescita e sviluppo per le persone con disabilità. La Lega Navale Italiana, guidata dal Presidente Eugenio Fusaro De Marco, metterà a disposizione imbarcazioni, istruttori qualificati e docenti per le attività concordate, garantendo la sicurezza e l’accessibilità per tutti i partecipanti.

L’Associazione Tuttinsieme OdV, rappresentata dal Presidente Ernesto Sallustro, potrà così offrire esperienze inclusive, educative e socializzanti legate al mare e alla navigazione, favorendo la loro integrazione e la valorizzazione delle loro competenze. Il progetto prevede la partecipazione ad uscite in barca a vela, corsi introduttivi ai rudimenti della vela e altre attività legate al mare e alla navigazione, tutte progettate per essere accessibili e adeguate alle esigenze dei partecipanti.

L’IMPEGNO PER L’OBIETTIVO COMUNE

La Lega Navale Italiana – Delegazione Mirto Crosia e l’Associazione Tuttinsieme OdV sono convinte che questo progetto possa rappresentare un importante strumento per promuovere l’inclusione sociale e la valorizzazione delle competenze delle persone con disabilità, e si impegnano a lavorare insieme per raggiungere questo obiettivo. La barca ELEOS, sottratta dallo Stato Italiano ai trafficanti di esseri umani e affidata alla Lega Navale di Mirto Crosia, sarà uno degli strumenti utilizzati per realizzare questo progetto.