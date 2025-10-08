Cosenza, botte da orbi tra fidanzati su Viale Parco

1 minuto per la lettura

A Cosenza una coppia di fidanzati ha avuto una violenta lite in pieno giorno su viale Parco, necessario l’intervento della Polizia. Le foto virali sui social

COSENZA – Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 ottobre, lungo viale Parco, all’altezza della sopraelevata, nel pieno centro di Cosenza.

LITE TRA FIDANZATI SU VIALE PARCO

Una lite tra una coppia di fidanzati è degenerata in una violenta rissa: dapprima si è trattato di un’aggressione solo verbale, con minacce e insulti, fino a che i due non hanno cominciato a darsele reciprocamente di santa ragione, rendendo necessario l’intervento sul posto di una pattuglia di polizia.

La coppia di fidanzati, entrambi già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati e accompagnati in Questura, per gli accertamenti del caso.

L’INTERVENTO DELLA POLIZIA

Prima, tuttavia, per l’uomo è stato necessario il ricorso alle cure mediche del pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza. La scena ha attirato la curiosità dei passanti, che si sono riversati in strada, sul luogo teatro della rissa, in gran numero. Le foto dell’accaduto hanno fatto, in pochi minuti, il giro dei social.