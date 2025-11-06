Cosenza, continua l’emergenza idrica

2 minuti per la lettura

In 26 Comuni della provincia di Cosenza prosegue l’emergenza idrica, c’è un’ulteriore riduzione dell’erogazione

COSENZA – Non si placa l’emergenza idrica nella provincia di Cosenza. Gravi criticità che sono sfociate nelle settimana scorse in una manifestazione a Rende proprio all’esterno del gestore idrico. Giunge una nuova cattiva notizia per 26 comuni con l’ennesima comunicazione poco rassicurante di Sorical.

«La Calabria e le altre regioni del Sud Italia stanno attraversando un periodo di siccità severa, con un livello di stress idrico elevato non solo per usi agricoli e irriguo, ma nelle ultime settimane anche quelli idropotabili. La crisi idrica sta colpendo soprattutto la provincia di Cosenza dove l’assenza di invasi e la dipendenza da sole fonti sorgentizie non consente ai Comuni di avere portate necessarie per garantire il servizio idrico nelle 24 ore». Parole di Sorical in una missiva indirizzata ai Municipi e alla stampa.

EROGAZIONE IDRICA, UTERIORE RIDUZIONE IN 26 COMUNI

«Le alte temperature e le scarse precipitazioni – fanno sapere – stanno riducendo con il passare delle settimane la disponibilità idriche mettendo a rischio la sostenibilità del servizio idrico. Oggi Sorical ha comunicato ai 26 Comuni serviti dagli acquedotti Abatemarco e Capodacqua che alimentano 26 Comuni un’ulteriore riduzione delle produzione che i tecnici della Sorical stanno equamente distribuendo ai serbatoi in testa alla reti di distribuzione. Stessa situazione per i Comuni serviti dall’acquedotto Savuto da Rogliano fino ad Aiello Calabro e Lago. In crisi anche le sorgenti degli acquedotti comunali lungo il territorio dell’appennino Paolano fino alla Basilicata».

CHIUSURA NOTTURNA DEI SERBATOI E ABBASSAMENTO DELLA PRESSIONE

«Sorical è impegnata a garantire il miglior servizio possibile in un contesto di grave carenza, ben maggiore rispetto a quella del 2017» afferma l’amministratore unico della Sorical, Cataldo Calabretta che spiega come «le chiusure notturne dei serbatoi o l’abbassamento di pressione nelle reti di distribuzione rappresenta uno strumento necessario affinché il servizio venga garantito durante il giorno».