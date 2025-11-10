Cosenza, l’allarme di Confail Faisa sulla sicurezza stradale

1 minuto per la lettura

Confail Faisa lancia l’allarme sulla sicurezza stradale all’incrocio di via Sertorio Quattromani, corso Umberto e via Alarico a Cosenza

Confail Faisa Calabria ribadisce la richiesta di interventi per la problematica di sicurezza stradale all’ incrocio di via Sertorio Quattromani, corso Umberto e via Alarico. a Cosenza . «Proprio su quest’ultima strada, avevamo specificato il verificarsi di infrazioni da parte di numerosi automobili e motocicli che si immettono in controsenso su via Sertorio Quattromani. Solo nella giornata di giovedì è stato predisposta una pattuglia della Polizia Municipale per verificare l’andamento. Da venerdì nuovamente tutto fuori controllo», si legge in una nota.

Il sindacato chiede dunque a gran voce interventi immediati sulla questione. L’obiettivo è garantire la sicurezza stradale nel centro urbano. «Sollecitiamo ad intervenire in modo definitivo, trovando soluzioni per evitare che i trasgressori continuino a violare il codice della strada”. La Confail Faisa continuerà a monitorare la situazione, se non saranno attivate soluzioni saremo costretti a proclamare le prime procedure di raffreddamento» conclude la nota.