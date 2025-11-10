Emergenza idrica a Cosenza, De Cicco incontra i vertici di Sorical

1 minuto per la lettura

L’assessore del Comune di Cosenza Francesco De Cicco ha incontrato i vertici della Sorical per discutere dell’emergenza idrica

COSENZA – L’assessore al Comune di Cosenza e neo conigliere regionale Francesco De Cicco ha avuto un incontro con i vertici di Sorical per discutere della grave crisi idrica che da diversi mesi attanaglia l’area urbana e molte altre aree della provincia di Cosenza, dove da mesi si registrano riduzioni idriche e interruzioni del servizio. L’11 novembre è previsto anche un incontro tra Sorical e i sindaci della provincia.

EMERGENZA IDRICA, DE CICCO INCONTRA SORICAL

«Abbiamo affrontato insieme le criticità legate ai problemi idrici sul territorio – ha detto De Cicco al termine dell’incontro – ed ho ricevuto la massima disponibilità e impegno da parte loro per trovare soluzioni concrete. Siamo stati accolti con gentilezza e ci è stata data la massima disponibilità nel collaborare per risolvere la grave emergenza che siamo vivendo.

«Ci saranno altri incontri – ha ribadito – e già nella prossime settimane speriamo di ottenere qualche risultato positivo, con il miglioramento del servizio idrico a Cosenza ma anche nei comuni dell’area urbana».

Si è parlato anche della programmazione dei lavori per migliorare le condotte idriche, anche sul potabilizzatore di Piano Lago che se riattivato porterà altra acqua in città che al momento si perde. Saranno fatti degli studi e nel tempo sarà rimesso in funzione. Questa è una battaglia che ho appena iniziato. Domani toccherà ai sindaci incontrare e confrontarsi con i vertici di Sorical».

De Cicco ha poi concluso ringraziando i vertici e il presidente per cercare subito soluzioni «abbiamo trovato disponibilità nel risolvere i problemi e voglio ringraziare il presidente Calabretta. Ci ha dato piena collaborazione per migliorare il servizio idrico nella nostra provincia ed in particolare nella città di Cosenza».